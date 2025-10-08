Tinguiririca Energía y SLEP Colchagua lanzan convocatoria del Concurso de Dibujo 2025: “El Valle del Tinguiririca en colores”

A través del arte, la iniciativa busca incentivar la reflexión sobre cómo las acciones cotidianas pueden aportar a un desarrollo más sostenible.

Tras una exitosa versión 2024 del Concurso de Dibujo, este año Tinguiririca Energía en colaboración con SLEP Colchagua, invitan a la comunidad escolar a participar de la nueva edición del concurso interescolar de dibujo, bajo el lema “Energía que nace desde la comunidad”. El propósito de la iniciativa es promover la creatividad y la conciencia ambiental de los estudiantes, destacando el rol de la comunidad y la naturaleza como motores de transformación positiva en el territorio.

Este año, podrán participar estudiantes de todos los establecimientos educacionales de la zona (SLEP, particulares y particulares subvencionados). Cada establecimiento podrá presentar un máximo de 4 dibujos en total -no por categoría- y no se aceptarán postulaciones de personas individuales.

“Desde Tinguiririca Energía, estamos muy felices con el compromiso que los estudiantes demostraron en la versión 2024 del Concurso de Dibujo. Como empresa, les dejamos una nueva invitación, para que sigan promoviendo el respeto y cuidado al medio ambiente y que nos sorprendan con sus dibujos que representan tan bien a nuestra comunidad”, comentó Roberto Leiva, subgerente de Medio Ambiente y Asuntos Corporativos de Tinguiririca Energía.

Por su parte, Rodrigo Valenzuela, director ejecutivo de SLEP Colchagua, dijo que “el concurso de dibujo El Valle de Tinguiririca en Colores es una oportunidad muy valiosa que tenemos junto a Tinguiririca Energía para que los y las estudiantes expresen, a través del arte, lo que significa cuidar el entorno donde crecen y se desarrollan. El valle de Tinguiririca es parte de nuestra identidad y nuestro futuro, y el arte permite que las y los jóvenes no solo desarrollen su creatividad, sino que también reflexionen sobre cómo cada acción cotidiana puede aportar a un desarrollo más sostenible y a la protección de nuestro medio ambiente”.

Además, los dibujos deben representar cómo las personas, organizaciones, colegios, naturaleza y espacios del territorio generan cambios positivos a través de sus propias actividades y saberes, conectados entre sí con un mismo propósito. Se puede incluir la naturaleza como elemento central de inspiración, reconociendo su influencia en la vida y actividades del territorio.

Cómo participar



Cada establecimiento educacional podrá presentar un máximo de cuatro dibujos. La directora o director de cada colegio deberá asignar a un docente encargado, quien será responsable de completar el formulario de inscripción de cada participante seleccionado.

Se puede acceder al formulario de inscripción en línea a través del siguiente enlace: https://tally.so/r/3yLv4x

Cabe destacar, que el plazo máximo de postulación es el viernes 24 de octubre y los ganadores se darán a conocer entre el jueves 06 y viernes 07 de noviembre.

Sobre las categorías

Habrá dos categorías para los participantes: la primera será para alumnos de quinto a octavo básico, la segunda, será para alumnos de primero a cuarto medio. En ambas se premiarán a los primeros, segundos y terceros lugares.

Revisa las bases en www.tinguiriricaenergía.cl y www.slepcolchagua.cl