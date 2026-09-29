¿Tienes una startup tecnológica? Revisa cómo postular a Exalta, la aceleradora de negocios de la Usach

¿Tienes un proyecto de startup, pero no cuentas con los recursos para concretarlo? Esta es una oportunidad para postular a la convocatoria de Exalta, una nueva aceleradora especializada en startups DeepTech y Empresas de Base Científico-Tecnológica (EBCT) que buscan avanzar hacia una etapa de mayor crecimiento comercial, acceso a capital e internacionalización.

La iniciativa es impulsada por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación de la Universidad de Santiago de Chile, a través de su Dirección de Innovación y Emprendimiento y la incubadora de negocios Innovo Usach.

¿En qué consiste?

La primera aceleradora universitaria pública de Chile tiene como objetivo acompañar a equipos con una base científica o tecnológica robusta que necesiten cerrar brechas críticas para llegar a nuevos clientes, desarrollar pilotos, atraer inversión y acceder a mercados nacionales e internacionales.

Cada startup recibirá un diagnóstico estratégico y una hoja de ruta según su nivel de desarrollo, asimetrías y objetivos, con acceso a servicios especializados, mentorías y redes de personas asesoras, empresas, inversionistas, fondos y otros soportes financieros.

La Dra. Andrea Mahn Osses, vicerrectora de Investigación, Innovación y Creación de la Universidad de Santiago de Chile, destacó que “la responsabilidad de una universidad pública no termina en generar conocimiento. También implica crear las condiciones para que ese conocimiento contribuya a resolver desafíos sociales, ambientales y productivos, y se traduzca en valor para el país. El desafío no concluye con validar una solución. La innovación demanda articular empresas, inversión, regulación e infraestructura para garantizar la adopción y sostenibilidad del crecimiento e impacto. Exalta responde precisamente a esa visión”.

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Cabe mencionar que la Dirección de Innovación y Emprendimiento, unidad dependiente de la Vriic, lidera la implementación del programa a través de Innovo Usach, la incubadora de negocios de la Universidad encargada de su ejecución operativa.

“El país dispone de destacadas capacidades científicas y tecnológicas capaces de responder a desafíos productivos de gran complejidad. El reto es generar las condiciones para que esas capacidades se conviertan en empresas sostenibles, conectadas con clientes, inversión y mercados. Exalta nace precisamente para acompañar ese proceso y ayudar a que más tecnologías puedan escalar desde Chile”, complementó el Dr. Leonel Rojo, director de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Santiago.

Rutas para activar ventas, inversión e internacionalización

El acompañamiento se concentrará en tres ámbitos:

Crecimiento comercial: identificación de clientes estratégicos, preparación de pilotos y generación de oportunidades de venta.

Acceso a inversión: fortalecimiento de la tesis de inversión y vinculación con fondos, banca y redes de capital.

Internacionalización:priorización de mercados y conexión con redes comerciales internacionales.

Ante el contexto de desocupación femenina y con el fin de promover nuevas oportunidades, Exalta cuenta con una estrategia de género transversal: el programa busca que al menos un 40% de las empresas de cada generación sean lideradas por mujeres, según los criterios definidos por Corfo. Esta condición es parte de la evaluación y, ante postulaciones equivalentes, opera como criterio de desempate.

Las empresas seleccionadas integrarán un portafolio acompañado por Innovo Usach en ventas, inversión, validación tecnológica y adopción corporativa. El programa no entrega financiamiento directo: su valor está en preparar a los equipos para competir por capital y activar conexiones de crecimiento.

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Convocatoria para startups con potencial de escalamiento

Pueden postular startups DeepTech y EBCT legalmente constituidas, con tecnología validable, señales de tracción y potencial de crecimiento.

La evaluación considerará tecnología, mercado, equipo, tracción, complejidad productiva, escalamiento y estrategia de género.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de octubre de 2026. Las bases y requisitos están disponibles en innovo.usach.cl/exalta. También se puede acceder directamente al formulario de postulación.