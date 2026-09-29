Avanza la compensación en pañales y medicamentos: Cámara aprueba el proyecto con amplia mayoría

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que busca crear un beneficio de compensación para la compra de pañales y medicamentos.
La iniciativa, que significará un costo de casi US$ 100 millones para el Gobierno, fue respaldada con una amplia mayoría: obtuvo 132 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. De esta forma, se despachó el proyecto a su segundo trámite constitucional en el Senado para continuar con su tramitación.
Cabe recordar que la propuesta fue impulsada por el Partido de la Gente (PDG) y el Gobierno, en el marco de la tramitación del Proyecto Nacional de Reconstrucción del presidente José Antonio Kast. Fue en mayo cuando el texto ingresó al Congreso Nacional, donde fue revisado por las comisiones de Desarrollo Social y Hacienda.
✅ APROBADO | La Cámara respalda el proyecto que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y de medicamentos.
Pasa al Senado.
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 29, 2026
¿En qué consiste el beneficio?
El proyecto consiste en una bonificación mensual que devolverá el IVA pagado por la compra de pañales y medicamentos a los consumidores. No obstante, es importante aclarar que el monto que se devolverá estará sujeto a un límite máximo y se depositará en un plazo máximo de 30 días corridos (incluyendo fines de semana).
Además, ambos beneficios son acumulables, dado que las devoluciones por pañales y medicamentos van por separado. Esto significa que quienes cumplan los requisitos para recibir ambos, recibirán los dos pagos sin que uno reduzca el monto del otro.
La iniciativa beneficiará a tres grupos que pertenezcan al 80 % más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH):
- Madres, padres, representantes legales o personas que tengan legalmente a su cuidado a niños y niñas de hasta 24 meses de edad.
- Personas mayores de 65 años que presenten alguna de las condiciones de salud establecidas en el reglamento.
- Personas con discapacidad mayores de 24 meses y menores de 65 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, que presenten alguna de las condiciones de salud establecidas en el reglamento.
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