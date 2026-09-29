El tenso cruce entre Poduje y Keitel por medidas para ciclistas en Parquemet: “Ministro, no me intimida con sus faltas de respeto, ironía y agresividad”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió a los cuestionamientos del senador Sebastián Keitel acerca de las medidas anunciadas para ciclistas que circulen por el Parque Metropolitano (Parquemet).

Cabe recordar que, a partir de diciembre, los ciclistas deberán inscribirse para subir el cerro y portar un chaleco reflectante con un código identificatorio, y los que infrinjan la normativa recibirán sanciones.

En la sesión de este lunes de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado, el legislador criticó que existan nuevas restricciones para espacios dedicados a la actividad física en el Cerro San Cristóbal, un espacio público destinado para hacer ejercicio. “Me parece, la verdad, que es vergonzoso. Creo que tenemos que, antes de pensar en sancionar, tenemos que pensar en educar“, dijo Keitel.

“No puede ser que finalmente hoy día te estén limitando los espacios y las posibilidades para hacer deporte cuando sabemos que vivimos en un país absolutamente sedentario, con falta de espacios físicos, y que los pocos espacios que hay, más encima te los están limitando”, añadió.

Poduje: “Es una vergüenza que se hable sin conocimientos”

Ante estas declaraciones, el titular de Vivienda afirmó que Keitel no se informó correctamente de la medida que se implementará durante los próximos meses, según posteó un video en sus redes sociales.

“Quizá el senador estaba viajando o no se informó, pero la medida no aplica a todos los deportistas, solamente a los ciclistas y en particular a los ciclistas que hacen descenso en duro, que son los que no respetan rutas, destruyen el parque y ponen en riesgo la seguridad de peatones”, dijo.

Tras ello, llamó al representante del Biobío a “informarse” y criticó su “buenismo”, ya que “lo que usted está solicitando, que es educar y enseñar, lo hemos hecho hace 20 años“.

La medida, según explicó Poduje, aplicó a “personas que violan la ley de tránsito, que circulan a alta velocidad, que ponen en riesgo a niños, adultos mayores, a personas que hacen caminatas, que también son deportistas, senador. No solo los ciclistas que bajan a altas velocidades o hacen descensos en duro, en rutas no autorizadas, son deportistas”.

Por ello, sostuvo que lo que “él dice que es una vergüenza esta medida y yo creo que es una vergüenza que se hable sin conocimientos y que se minimicen conductas irresponsables de una minoría de personas que bajan en bicicleta a toda velocidad y que han generado más de 100 accidentes por año”.

Keitel: “Aproveche de preocuparse de la seguridad del cerro”

Durante esta jornada, el exatleta cuestionó la réplica del secretario de Estado a través de un video difundido en sus redes sociales.

“Ministro Iván Poduje, no me intimida con sus faltas de respeto, ironía y agresividad. Acá se necesita educación, fiscalización y reglas claras; quienes las incumplan, entonces que se les sancione como corresponde”, comenzó el video.

En esa línea, le dijo a la autoridad que “aproveche también de preocuparse de la seguridad del cerro; todos los días sale algún deportista que estuvo haciendo deporte ahí sin su bicicleta o zapatillas. No sea cómplice indirecto de un país más enfermo y peligroso“.