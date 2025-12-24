Ticket de cambio: ¿Cómo cambiar regalos y productos luego que pase la Navidad?

La entidad llamó a informarse sobre cambios, devoluciones y compras por internet.

La celebración de la Navidad suele venir acompañada de la entrega de regalos en su víspera. Sin embargo, en algunos casos estos obsequios pueden presentar problemas, que van desde una prenda con talla incorrecta hasta fallas de fábrica en artículos electrónicos. Por esta razón, es clave que los consumidores conozcan sus derechos y los plazos asociados al ticket de cambio, para poder ejercer el cambio o la devolución de productos.

En ese contexto, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) recordó esta semana cuáles son los derechos y garantías legales que amparan a quienes realizaron compras durante las fiestas de fin de año, con el fin de facilitar futuros cambios, reparaciones o devoluciones.

Garantía legal

La garantía legal protege a los consumidores cuando un producto presenta fallas. En estos casos, el comprador puede exigir el cambio, la devolución del dinero o la reparación durante un plazo de seis meses desde la compra o desde la recepción del producto, si este fue adquirido por internet.

Este derecho no puede ser restringido por el comercio. No son válidos los carteles o timbres en las boletas que indiquen que no se realizan cambios o devoluciones. Asimismo, las empresas no pueden imponer condiciones adicionales, como exigir el envase original o cobrar por efectuar el cambio o la devolución, ya que estas prácticas vulneran la ley.

Al respecto, la directora nacional del SERNAC, Carolina González, destacó la importancia de este derecho y recordó sus alcances. “Los consumidores tienen derecho a tres opciones: el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado, durante seis meses desde la compra o desde que reciben el producto, en el caso de compras por internet”, señaló la autoridad.

Ticket de cambio y compras online

En el retail es habitual el ticket de cambio, que permite cambiar un producto sin expresar motivo dentro de un plazo determinado. Si este beneficio es ofrecido, debe respetarse, aunque no reemplaza la garantía legal cuando el producto presenta fallas.

En el caso de las compras por internet, rigen los mismos derechos que en una compra presencial. Además, los consumidores cuentan con el derecho a retracto, que permite arrepentirse de la compra dentro de los 10 días posteriores a la recepción del producto.