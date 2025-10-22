Teatro Municipal de Santiago anuncia nueva venta masiva de vestuario: Precios parten desde los $3 mil

Desde el Teatro indicaron que se pondrán a la venta piezas originales de temporadas pasadas.

El Teatro Municipal de Santiago anunció una nueva venta masiva de vestuario.

La actividad se llevará a cabo entre este jueves 23 y el domingo 26 de octubre en la Sala La Capilla del recinto ubicado en pleno centro de Santiago. El ingreso será por calle Tenderini.

Será entre las 10:00 y 17:00 horas en los cuatro días y los precios parten en $3.000.

Desde el Teatro señalaron que pondrán a la venta piezas originales de temporadas pasadas. Por ejemplo, habrá algunas que pertenecen a diseñadores como Pablo Núñez (Madama Butterfly, Coppélia), Aníbal Lápiz (Turandot), Rodrigo Claro (Viento Blanco), Graciela Galán (El Cristo de Elqui), Jorge “Chino” González (La flauta mágica), Jorge Gallardo (Cascanueces) y Jack Carter (Danza Japonesa).

En la venta se podrán encontrar vestuario de época, sombreros, tocados y utilería, en lo que será una gran oportunidad para artistas, compañías de teatro, estudiantes, y público en generar para acceder a piezas creadas por reconocidos diseñadores junto al equipo del Taller de Vestuario y Caracterización del Teatro Municipal.

En la instancia, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas (Centro DAE) participará con un stand que ofrecerá programas de sala, fotografías, vinilos y otros objetos de valor patrimonial vinculados a las artes escénicas.