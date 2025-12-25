¿Te llegó un regalo de Navidad que no te gustó y no tiene ticket de cambio? Esto es lo que puedes hacer según la ley

Luego de la apertura de regalos navideños, surgen dudas frecuentes entre los consumidores que no quedaron conformes con lo recibido y no cuentan con ticket de cambio. La normativa vigente aclara cuándo un comercio puede rechazar un cambio, qué alternativas existen para acreditar la compra y cómo hacer valer la garantía legal en caso de productos defectuosos.

Tras la noche de Navidad y la tradicional apertura de regalos, una de las situaciones más habituales es recibir un producto que no convence del todo, no es del color esperado o simplemente no calza con la talla. El problema se agrava cuando el obsequio no viene con ticket de cambio o este se perdió o dañó. ¿Qué opciones existen en ese escenario?

De acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), cuando no hay ticket de cambio la tienda puede negarse a realizar un cambio voluntario si el producto no presenta fallas y el motivo es solo de gusto personal.

En Chile, el comercio no está legalmente obligado a cambiar un artículo porque no agradó el color, el modelo o la talla, salvo que así lo haya ofrecido como política comercial. Aun así, muchas tiendas realizan cambios como una cortesía, generalmente exigiendo algún comprobante de compra.

¿Qué documentos sirven como respaldo?

Si bien la boleta es el principal comprobante de compra, no es el único medio válido. El Sernac indica que, si el pago se realizó con tarjeta de crédito o débito, los vouchers de pago, extractos bancarios o cartolas pueden servir para acreditar la compra, ya que contienen datos clave como fecha, lugar y monto de la transacción.

En caso de no contar con la boleta física, se recomienda revisar el correo electrónico, ya que muchos comercios envían boletas electrónicas. Además, algunas tiendas permiten reimprimir la boleta utilizando el RUT de la persona que realizó la compra.

Cuando el producto está defectuoso

El escenario cambia completamente si el regalo presenta fallas.

En ese caso, rige la garantía legal, que en Chile es de tres meses desde la compra. Este derecho es irrenunciable y no depende de la existencia de un ticket de cambio, sino de contar con alguna prueba de compra válida. Entre los documentos aceptados se encuentran boletas, facturas, vouchers de pago, extractos bancarios o cartolas de cuenta corriente.

Si la empresa se niega a respetar estos derechos, el consumidor puede ingresar un reclamo formal ante el Sernac, adjuntando los antecedentes disponibles. La recomendación general es conservar siempre los comprobantes de compra, especialmente durante fechas de alto consumo como Navidad, para evitar complicaciones posteriores.