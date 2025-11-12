Suspensión de viajes LATAM por huelga de pilotos: Revisa aquí el estado de tu vuelo

La huelga ocasionó múltiples cancelaciones y retrasos de vuelos, tanto nacionales como internacionales. Revisa los detalles.

A las 00:00 horas de este miércoles, el Sindicato de Pilotos de LATAM Airlines (SPL) inició una huelga tras no llegar a un acuerdo con la empresa.

Debido a la paralización, hasta ahora indefinida, habrá múltiples cancelaciones y retrasos de vuelos, tanto nacionales como internacionales.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) sustuvo que LATAM se comprometió a informar oportunamente a los usuarios, mediante correo electrónico, las eventuales cancelaciones y/o retrasos de sus vuelos.

Adicionalmente, la aerolínea aseguró que utilizará los distintos canales de información que dispone, como su sitio web, redes sociales o el envío de mails automáticos, para mantener informados a los usuarios del estado de los vuelos.

Revisa el estado de tu vuelo

“Mis Viajes”, la cual se puede encontrar directamente en su sitio web (pinchar acá), una vez iniciada su sesión. Los usuarios y usuarias pueden ver el estado de su vuelo en la sección, la cual se puede, una vez iniciada su sesión.

Huelga de pilotos de Latam: Las opciones de los pasajeros afectados