Suspensión de viajes LATAM por huelga de pilotos: Revisa aquí el estado de tu vuelo

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
La huelga ocasionó múltiples cancelaciones y retrasos de vuelos, tanto nacionales como internacionales. Revisa los detalles.
A las 00:00 horas de este miércoles, el Sindicato de Pilotos de LATAM Airlines (SPL) inició una huelga tras no llegar a un acuerdo con la empresa.
Debido a la paralización, hasta ahora indefinida, habrá múltiples cancelaciones y retrasos de vuelos, tanto nacionales como internacionales.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) sustuvo que LATAM se comprometió a informar oportunamente a los usuarios, mediante correo electrónico, las eventuales cancelaciones y/o retrasos de sus vuelos.
Adicionalmente, la aerolínea aseguró que utilizará los distintos canales de información que dispone, como su sitio web, redes sociales o el envío de mails automáticos, para mantener informados a los usuarios del estado de los vuelos.
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.