Subsidio Familiar Automático: Revisa con tu RUT si te corresponden los más de $20 mil
Por CNN Chile
23.12.2025 / 12:43
Este aporte monetario busca beneficiar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico dirigido a los sectores más vulnerables de la población.
Busca beneficiar, de manera automática y sin necesidad de postulaciones, a niños, niñas y adolescentes (causantes) menores de 18 años que forman parte del 40% más vulnerable de la población.
Subsidio Familiar Automático: ¿Cuánto dinero se entrega?
- Según ChileAtiende, el subsidio consiste en $22.007 por cada carga familiar que acredites.
- Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $44.014.
Requisitos para recibir el Subsidio Familiar Automático
El niño, niña o adolescente (causante del beneficio) debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser menor de 18 años.
- Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.
- Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.
- Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
Incompatibilidades
- Contar con reconocimiento en Asignación Familiar.
- Recibir Subsidio Familiar concedido por las municipalidades.
- Recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.
- Tener una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera renta para estos efectos).
Revisa acá con tu RUT si recibes el Subsidio Familiar Automático
- Para conocer si eres una persona beneficiaria del aporte Subsidio Familiar Automático, ingresa el RUN del niño, niña o adolescente causante del beneficio en el módulo de consulta (haz click en la imagen o aquí).