Subsidio Familiar Automático: Revisa con tu RUT si te corresponden los más de $20 mil

Este aporte monetario busca beneficiar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico dirigido a los sectores más vulnerables de la población.

Busca beneficiar, de manera automática y sin necesidad de postulaciones, a niños, niñas y adolescentes (causantes) menores de 18 años que forman parte del 40% más vulnerable de la población.

Subsidio Familiar Automático: ¿Cuánto dinero se entrega?

Según ChileAtiende, el subsidio consiste en $22.007 por cada carga familiar que acredites.

Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $44.014.

Requisitos para recibir el Subsidio Familiar Automático

El niño, niña o adolescente (causante del beneficio) debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser menor de 18 años.

Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.

Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Incompatibilidades

Contar con reconocimiento en Asignación Familiar.

Recibir Subsidio Familiar concedido por las municipalidades.

Recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Tener una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera renta para estos efectos).

Revisa acá con tu RUT si recibes el Subsidio Familiar Automático