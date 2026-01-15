Subsidio Familiar Automático: Requisitos, montos y cómo saber si soy beneficiario

El Subsidio Familiar Automático es un beneficio económico del Estado destinado a apoyar a familias que cumplen con determinados criterios sociales y económicos. Revisa los detalles.

El Subsidio Familiar Automático es un beneficio económico destinado a apoyar a los hogares más vulnerables del país, enfocado especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Este aporte en dinero se entrega sin necesidad de postulación y busca garantizar un ingreso directo a quienes cumplen con los criterios establecidos por el Estado.

El beneficio está dirigido a menores de 18 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según la calificación del Registro Social de Hogares (RSH). Al ser automático, no requiere trámites adicionales por parte de las familias, siempre que se cumplan los requisitos.

¿Cuál es el monto del Subsidio Familiar Automático?

Según la información dada en ChileAtiende, el subsidio corresponde a $22.007 por cada carga familiar. En el caso de niños, niñas o adolescentes con discapacidad, el monto se duplica y alcanza los $44.014 mensuales.

Requisitos para acceder al SUF

Tener menos de 18 años.

En el caso de niños y niñas hasta los 8 años, participar en los programas de salud infantil definidos por el Ministerio de Salud.

Desde los 6 años en adelante, acreditar calidad de estudiante regular en enseñanza básica, media, superior u otra equivalente, en establecimientos reconocidos por el Estado. Este requisito no aplica para personas con discapacidad.

Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

¿Quiénes no pueden recibirlo?

El beneficio es incompatible con otras ayudas, como la Asignación Familiar, el Subsidio Familiar municipal, el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, o en casos donde el menor perciba una renta igual o superior al monto del subsidio. En este último punto, la pensión de orfandad no se considera renta.

Cómo saber si eres beneficiario