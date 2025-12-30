Servicios beneficios estatales

Subsidio al Empleo Joven: quiénes pueden recibir el pago y cuáles son los requisitos

Por CNN Chile

30.12.2025 / 10:38

El beneficio está dirigido a trabajadores jóvenes del 40% más vulnerable y contempla pagos mensuales o anuales, según la renta del postulante.

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es una ayuda estatal destinada a mejorar los ingresos de trabajadores jóvenes y reducir su nivel de vulnerabilidad económica. El beneficio está dirigido a personas de entre 18 y 24 años que cumplan una serie de requisitos definidos por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Se puede recibir hasta los 25 años de edad y contempla una extensión en casos de estudios o maternidad durante el último año, la que debe solicitarse dentro de los tres meses previos a cumplir esa edad.

¿Quiénes pueden recibir el Subsidio al Empleo Joven?

El SEJ está orientado a jóvenes trabajadores, ya sea dependientes o independientes, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con la calificación del Registro Social de Hogares.

Para acceder al pago anual, los beneficiarios deben tener una renta bruta anual inferior a $7.948.180. En el caso del pago mensual, la renta bruta mensual no puede superar los $662.348, según los valores correspondientes a 2025.

Requisitos generales del beneficio

Además del tramo de edad y la condición socioeconómica, los postulantes deben cumplir otras exigencias establecidas por Sence.

  • Tener las cotizaciones previsionales al día.
  • No trabajar en una institución del Estado ni en empresas con aporte estatal superior al 50%.
  • No ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.
  • En el caso de trabajadores independientes, emitir boletas de honorarios y realizar la declaración de renta.
  • Si se tiene 21 años o más, contar con licencia de educación media.

Modalidades de pago y montos

El Subsidio al Empleo Joven se puede recibir bajo modalidad de pago mensual o anual, opción que el postulante debe elegir al momento de inscribirse.

Los montos varían según la renta del beneficiario. El pago mensual puede llegar hasta $44.157, mientras que el pago anual puede alcanzar un máximo de $678.028.

Cómo verificar si calificas

La verificación de requisitos se puede realizar a través del validador habilitado por Sence en su sitio web. Si la persona cumple con las condiciones exigidas y cuenta con Clave Única, puede completar la postulación en cualquier momento del año.

El proceso de aprobación o rechazo puede tardar hasta 90 días, según la información oficial del organismo.

