Subsidio al Empleo Joven: quiénes pueden recibir el pago y cuáles son los requisitos

El beneficio está dirigido a trabajadores jóvenes del 40% más vulnerable y contempla pagos mensuales o anuales, según la renta del postulante.

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es una ayuda estatal destinada a mejorar los ingresos de trabajadores jóvenes y reducir su nivel de vulnerabilidad económica. El beneficio está dirigido a personas de entre 18 y 24 años que cumplan una serie de requisitos definidos por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Se puede recibir hasta los 25 años de edad y contempla una extensión en casos de estudios o maternidad durante el último año, la que debe solicitarse dentro de los tres meses previos a cumplir esa edad.

¿Quiénes pueden recibir el Subsidio al Empleo Joven?

El SEJ está orientado a jóvenes trabajadores, ya sea dependientes o independientes, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con la calificación del Registro Social de Hogares.

Para acceder al pago anual, los beneficiarios deben tener una renta bruta anual inferior a $7.948.180. En el caso del pago mensual, la renta bruta mensual no puede superar los $662.348, según los valores correspondientes a 2025.

Requisitos generales del beneficio

Además del tramo de edad y la condición socioeconómica, los postulantes deben cumplir otras exigencias establecidas por Sence.

Tener las cotizaciones previsionales al día.

No trabajar en una institución del Estado ni en empresas con aporte estatal superior al 50%.

No ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

En el caso de trabajadores independientes, emitir boletas de honorarios y realizar la declaración de renta.

Si se tiene 21 años o más, contar con licencia de educación media.

Modalidades de pago y montos

El Subsidio al Empleo Joven se puede recibir bajo modalidad de pago mensual o anual, opción que el postulante debe elegir al momento de inscribirse.

Los montos varían según la renta del beneficiario. El pago mensual puede llegar hasta $44.157, mientras que el pago anual puede alcanzar un máximo de $678.028.

Cómo verificar si calificas

La verificación de requisitos se puede realizar a través del validador habilitado por Sence en su sitio web. Si la persona cumple con las condiciones exigidas y cuenta con Clave Única, puede completar la postulación en cualquier momento del año.

El proceso de aprobación o rechazo puede tardar hasta 90 días, según la información oficial del organismo.