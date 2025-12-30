Subsidio al Empleo Joven: quiénes pueden recibir el pago y cuáles son los requisitos

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
El beneficio está dirigido a trabajadores jóvenes del 40% más vulnerable y contempla pagos mensuales o anuales, según la renta del postulante.
El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es una ayuda estatal destinada a mejorar los ingresos de trabajadores jóvenes y reducir su nivel de vulnerabilidad económica. El beneficio está dirigido a personas de entre 18 y 24 años que cumplan una serie de requisitos definidos por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
Se puede recibir hasta los 25 años de edad y contempla una extensión en casos de estudios o maternidad durante el último año, la que debe solicitarse dentro de los tres meses previos a cumplir esa edad.
El SEJ está orientado a jóvenes trabajadores, ya sea dependientes o independientes, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con la calificación del Registro Social de Hogares.
Para acceder al pago anual, los beneficiarios deben tener una renta bruta anual inferior a $7.948.180. En el caso del pago mensual, la renta bruta mensual no puede superar los $662.348, según los valores correspondientes a 2025.
Además del tramo de edad y la condición socioeconómica, los postulantes deben cumplir otras exigencias establecidas por Sence.
El Subsidio al Empleo Joven se puede recibir bajo modalidad de pago mensual o anual, opción que el postulante debe elegir al momento de inscribirse.
Los montos varían según la renta del beneficiario. El pago mensual puede llegar hasta $44.157, mientras que el pago anual puede alcanzar un máximo de $678.028.
La verificación de requisitos se puede realizar a través del validador habilitado por Sence en su sitio web. Si la persona cumple con las condiciones exigidas y cuenta con Clave Única, puede completar la postulación en cualquier momento del año.
El proceso de aprobación o rechazo puede tardar hasta 90 días, según la información oficial del organismo.
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.