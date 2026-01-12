Subsidio al Empleo Joven: Revisa el calendario de pagos 2026 y los montos que puedes recibir

El beneficio está dirigido a trabajadores de entre 18 y 25 años del 40% más vulnerable del RSH y contempla pagos mensuales con desfase, además de un pago anual en agosto.

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio estatal que busca mejorar los ingresos de trabajadores dependientes e independientes de entre 18 y 25 años, además de incentivar su contratación por parte de los empleadores.

Según establece la normativa vigente, el subsidio está dirigido a personas que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH), y que mantengan sus cotizaciones previsionales al día.

El beneficio también puede ser recibido por el empleador que contrata a un trabajador beneficiario del SEJ, caso en el cual se paga un monto equivalente a un tercio del subsidio que recibe el trabajador.

Calendario de pagos del Subsidio al Empleo Joven en 2026

El SEJ contempla dos modalidades de pago: un pago anual y pagos provisionales mensuales. En el caso de los adelantos mensuales, estos se realizan el último día hábil de cada mes, con un desfase de tres meses respecto del período trabajado.

Durante 2026, el calendario de pagos mensuales se distribuye de la siguiente manera:

Enero: pago correspondiente a octubre de 2025

Febrero: pago correspondiente a noviembre de 2025

Marzo: pago correspondiente a diciembre de 2025

Abril: pago correspondiente a enero de 2026

Mayo: pago correspondiente a febrero de 2026

Junio: pago correspondiente a marzo de 2026

Julio: pago correspondiente a abril de 2026

Agosto: pago correspondiente a mayo de 2026, además del pago anual si corresponde

Septiembre: pago correspondiente a junio de 2026

Octubre: pago correspondiente a julio de 2026

Noviembre: pago correspondiente a agosto de 2026

Diciembre: pago correspondiente a septiembre de 2026

¿De cuánto es el monto del SEJ?

El monto del Subsidio al Empleo Joven depende de la renta bruta mensual del trabajador y se calcula en base a tres tramos:

Tramo A: rentas iguales o inferiores a $294.377. El monto puede ir desde $1 hasta $44.157.

rentas iguales o inferiores a $294.377. El monto puede ir Tramo B: rentas superiores a $294.377 e iguales o inferiores a $367.971. En este tramo, el monto suele alcanzar el máximo aproximado de $44.157.

rentas superiores a $294.377 e iguales o inferiores a $367.971. En este tramo, el monto suele alcanzar el máximo aproximado de $44.157. Tramo C: rentas superiores a $367.971 e inferiores a $662.348. El subsidio disminuye progresivamente desde $44.157 hasta $1.

El pago anual del beneficio se realiza generalmente en el mes de agosto y considera la totalidad del año anterior, descontando los adelantos mensuales ya recibidos.

Para acceder al beneficio o revisar el estado de los pagos, los interesados deben ingresar al sitio oficial del Subsidio al Empleo Joven y mantener actualizados sus datos personales y bancarios.