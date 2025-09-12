Subsidio eléctrico 2025: Cómo revisar los resultados de la tercera convocatoria y cuándo se aplicará el descuento

Desde este viernes 12 de septiembre se pueden consultar los resultados del beneficio que rebajará las cuentas de luz de julio a diciembre.

El Ministerio de Energía informó que ya están disponibles los resultados de la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico 2025, mecanismo creado para enfrentar las alzas en las tarifas de electricidad.

El beneficio, dirigido a los hogares más vulnerables, otorga descuentos en las boletas según el número de integrantes del grupo familiar.

Según el portal oficial, el apoyo para el segundo semestre de 2025 corresponde a “canastas” valorizadas de acuerdo con la cantidad de personas en el hogar. El pago se entregará en una sola cuota durante septiembre, cubriendo los meses de julio a diciembre.

La rebaja se reflejará en la sección “Detalles de mi cuenta” de la boleta, bajo la glosa “Subsidio eléctrico Ley N°21.667”.

Cómo consultar los resultados

Desde este 12 de septiembre los postulantes pueden revisar si fueron seleccionados en www.subsidioelectrico.cl. Además, los beneficiarios recibirán un aviso en el correo electrónico registrado al momento de postular.

También es posible verificar el estado de la solicitud a través de los canales de atención de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ChileAtiende.

Monto del beneficio

El subsidio considera tres tramos según el número de personas que viven en el hogar:

$37.838 para hogares con un integrante.

$49.190 para hogares con dos o tres integrantes.

$68.109 para hogares con cuatro o más integrantes.

La medida forma parte del plan del Gobierno para mitigar el impacto de las alzas en las cuentas de luz, que han afectado especialmente a los sectores de menores ingresos.