Subsidio de Arriendo: Revisa cuándo se abren las postulaciones y cómo hacer el trámite

El Ministerio de Vivienda anunció que pronto comenzarán los llamados para postular al Subsidio de Arriendo, aporte económico entregado por el Estado a personas o familias que tienen capacidad de pago para arrendar una vivienda.

Quienes sean seleccionados/as, recibirán 170 UF al año, es decir, cerca de $6.700.000. Este monto es entregado en forma mensual con un tope de 4,2 UF ($165839 a la fecha) para el arriendo de una casa, la cual no debe superar un valor mensual de 11 UF ($434.342 a la fecha).

El monto máximo del subsidio mensual para inmuebles en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana es de 4,9 UF ($193 mil aproximadamente) y el valor del arriendo no puede superar las 13 UF ($513 mil aproximadamente).

De ese modo, las personas deberán pagar mensualmente una parte del valor del arriendo y la otra se paga con el subsidio.

¿Cuándo y cómo postular al Subsidio de Arriendo 2025?

Las postulaciones regulares al Subsidio de Arriendo 2025 (DS 52) se podrán realizar desde el 7 de octubre al 14 de noviembre.

La postulación al Subsidio de Arriendo 2025 se puede hacer 100% online a través del sitio del Ministerio de Vivienda, una vez comience la convocatoria. Es necesario tener ClaveÚnica.

También se podrá postular de forma presencial en las oficinas del Serviu en cada región.

¡Atención familias! Se viene el llamado 2025 al Subsidio de Arriendo. Es un apoyo estatal de hasta 170 UF para arrendar tu vivienda

Postula del 7/10 al 14/11

— MINVU – Chile (@Minvu) September 12, 2025

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo