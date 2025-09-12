Subsidio de Arriendo: Revisa cuándo se abren las postulaciones y cómo hacer el trámite
Por CNN Chile
12.09.2025 / 15:03
El Ministerio de Vivienda anunció que pronto comenzarán los llamados para postular al Subsidio de Arriendo, aporte económico entregado por el Estado a personas o familias que tienen capacidad de pago para arrendar una vivienda.
Quienes sean seleccionados/as, recibirán 170 UF al año, es decir, cerca de $6.700.000. Este monto es entregado en forma mensual con un tope de 4,2 UF ($165839 a la fecha) para el arriendo de una casa, la cual no debe superar un valor mensual de 11 UF ($434.342 a la fecha).
El monto máximo del subsidio mensual para inmuebles en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana es de 4,9 UF ($193 mil aproximadamente) y el valor del arriendo no puede superar las 13 UF ($513 mil aproximadamente).
De ese modo, las personas deberán pagar mensualmente una parte del valor del arriendo y la otra se paga con el subsidio.
¿Cuándo y cómo postular al Subsidio de Arriendo 2025?
Las postulaciones regulares al Subsidio de Arriendo 2025 (DS 52) se podrán realizar desde el 7 de octubre al 14 de noviembre.
La postulación al Subsidio de Arriendo 2025 se puede hacer 100% online a través del sitio del Ministerio de Vivienda, una vez comience la convocatoria. Es necesario tener ClaveÚnica.
También se podrá postular de forma presencial en las oficinas del Serviu en cada región.
Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo
- Tener mínimo 18 años de edad
- Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente
- Postular al menos con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo o hija. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar (pueden postular solas)
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de la calificación socioeconómica. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado
- Postular con núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo). Las personas mayores de 60 años pueden postular sin tener núcleo familiar
- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($158 mil pesos aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación
- Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 y 25 UF. Por cada integrante del núcleo familiar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF