Sport Fest Vitacura 2026: Vitacura alista el evento deportivo más grande del país

Una experiencia de 360 grados totalmente inédita en el país es lo que promete el próximo BCI Sport Fest Vitacura 2026, evento que se perfila como el primer gran festival de la actividad física en Chile. La cita, agendada para el 12 y 13 de diciembre en el Parque Bicentenario, proyecta convocar a más de 20 mil asistentes, transformando el tradicional recinto de la capital en un megacampo de juego con más de 25 disciplinas realizándose en simultáneo.

Inspirada en gigantes globales como el “Arnold Sports Festival” de Estados Unidos o la “COB Expo” de Brasil, la iniciativa busca replicar el exitoso modelo de los megafestivales musicales, pero cambiando los grandes escenarios por canchas, pistas y cuadriláteros.

El certamen es organizado por la Corporación de Deportes Vitacura, cuyo director, Francisco Encina, destacó la inédita ambición detrás del proyecto comunal. “Queremos que la gente viva la misma adrenalina, masividad y emoción de un gran festival de música”, pero enfocados netamente en torno a la vida sana. Según precisó el directivo, el objetivo principal es romper las barreras del deporte tradicional para acercarlo a la ciudadanía. “No queremos que la comunidad mire el deporte por televisión; queremos que vengan al Parque Bicentenario en familia, prueben una disciplina nueva junto a sus ídolos y se lleven la motivación para todo el año”, aseguró la autoridad deportiva local.

El segundo gran atractivo de este verdadero “Lollapalooza” del deporte será su destacado cartel de estrellas, quienes no solo exhibirán su talento, sino que interactuarán directamente con el público asistente. Según la planificación oficial, los deportistas de alto rendimiento dictarán clínicas abiertas, firmarán autógrafos y compartirán de cerca con los miles de fanáticos. La organización ya ratificó la presencia de figuras históricas como el triple medallista olímpico chileno Fernando González y la superestrella mundial del hockey, Luciana Aymar.

A estos ídolos retirados se sumará un importante grupo de atletas en plena actividad competitiva y que actualmente representan a Chile en las mayores citas internacionales. Entre ellos resalta el luchador grecorromano y medallista olímpico en París 2024, Yasmani Acosta, quien compartirá la cartelera de actividades con la multicampeona de karate Valentina Toro. Asimismo, el mundo de las artes marciales mixtas dirá presente de la mano del reconocido peleador de la UFC, Ignacio “Jaula” Bahamondes, consolidando una oferta intergeneracional para grandes y chicos.

Durante ambas jornadas de fin de semana, el público podrá recorrer diversas áreas diseñadas para la ocasión, transitando por zonas temáticas que incluirán clases guiadas, exhibiciones de alta exigencia, música al aire libre, áreas de food trucks y ferias con las principales marcas del mundo del fitness. “Ser los pioneros en Chile con un festival de esta magnitud es un orgullo y una tremenda responsabilidad: este será el puntapié inicial para transformar la cultura deportiva del país”, enfatizó Encina sobre el cierre del certamen. El megaevento contará con el apoyo de BCI, sumando además el patrocinio formal del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional de Deportes (IND).