Sernac por Black Friday: ¿Dónde puedo reclamar si tengo problemas con mis compras?

Por CNN Chile

26.11.2025 / 14:27

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) reunirá a cientos de empresas ofreciendo descuentos en más de 20 categorías de bienes y servicios.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó un llamado a los consumidores y consumidoras a conocer sus derechos de cara al Black Friday.

El esperado evento de compras y promociones se desarrollará entre el próximo viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre.

La instancia, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), reunirá a cientos de empresas ofreciendo descuentos en más de 20 categorías de bienes y servicios, entre ellas electrónica, hogar, infantil, vestuario y viajes, en el sitio www.blackfridayccs.cl.

Recomendaciones del Sernac para el Black Friday

  • En compras por internet, las y los consumidores tienen exactamente los mismos derechos que en el comercio físico.
  • A ello se suma el Reglamento de Comercio Electrónico, que exige informar claramente la falta de stock antes de la compra, así como detallar el costo del despacho, tiempos de entrega y condiciones de retiro. En el caso de servicios, las empresas deben informar medios, plazos y lugares en que serán prestados.
  • Al recibir un producto, es clave revisar que el empaque esté en buen estado, que los sellos de seguridad no estén manipulados y que el artículo no presente daños. En caso de problemas, se recomienda documentar con fotografías y contactar a la empresa a la brevedad para gestionar cambios, devoluciones o reparaciones.
  • Todos los productos nuevos adquiridos en el comercio formal tienen garantía legal de 6 meses, que permite elegir entre devolución del dinero, cambio o reparación gratis. Para compras online, también se puede ejercer el derecho a retracto dentro de 10 días desde la recepción, plazo que se extiende a 90 días si la empresa no entrega confirmación escrita del contrato.

¿Cómo prevenir fraudes en la web?

  • Durante estas fechas se intensifican prácticas como phishing, sitios web clonados, ofertas falsas en redes sociales, “carding”, códigos QR maliciosos y aplicaciones fraudulentas. Por ello, es fundamental evitar enlaces recibidos por mensajes o correos, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y confirmar siempre que el sitio sea legítimo.
  • En caso de sospecha o fraude, se deben bloquear de inmediato los medios de pago, cambiar contraseñas y denunciar ante el banco, la PDI y el Sernac.

¿Dónde puedo reclamar si tengo problemas con mis compras de Black Friday?

  • En caso de presentar algún inconveniente o estar frente a algún incumplimiento por parte de una empresa, se puede ingresar un reclamo directamente en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o presencialmente en las oficinas ubicadas en cada región del país (revisa las oficinas haciendo click aquí).

