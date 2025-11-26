Sernac por Black Friday: ¿Dónde puedo reclamar si tengo problemas con mis compras?

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) reunirá a cientos de empresas ofreciendo descuentos en más de 20 categorías de bienes y servicios.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó un llamado a los consumidores y consumidoras a conocer sus derechos de cara al Black Friday.

El esperado evento de compras y promociones se desarrollará entre el próximo viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre.

La instancia, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), reunirá a cientos de empresas ofreciendo descuentos en más de 20 categorías de bienes y servicios, entre ellas electrónica, hogar, infantil, vestuario y viajes, en el sitio www.blackfridayccs.cl.

Recomendaciones del Sernac para el Black Friday

En compras por internet, las y los consumidores tienen exactamente los mismos derechos que en el comercio físico.

A ello se suma el Reglamento de Comercio Electrónico, que exige informar claramente la falta de stock antes de la compra , así como detallar el costo del despacho , tiempos de entrega y condiciones de retiro . En el caso de servicios, las empresas deben informar medios, plazos y lugares en que serán prestados.

Al recibir un producto, es clave revisar que el empaque esté en buen estado, que los sellos de seguridad no estén manipulados y que el artículo no presente daños . En caso de problemas, se recomienda documentar con fotografías y contactar a la empresa a la brevedad para gestionar cambios, devoluciones o reparaciones.

Todos los productos nuevos adquiridos en el comercio formal tienen garantía legal de 6 meses, que permite elegir entre devolución del dinero, cambio o reparación gratis. Para compras online, también se puede ejercer el derecho a retracto dentro de 10 días desde la recepción, plazo que se extiende a 90 días si la empresa no entrega confirmación escrita del contrato.

¿Cómo prevenir fraudes en la web?

Durante estas fechas se intensifican prácticas como phishing, sitios web clonados, ofertas falsas en redes sociales, “carding”, códigos QR maliciosos y aplicaciones fraudulentas. Por ello, es fundamental evitar enlaces recibidos por mensajes o correos , desconfiar de ofertas demasiado atractivas y confirmar siempre que el sitio sea legítimo.

En caso de sospecha o fraude, se deben bloquear de inmediato los medios de pago, cambiar contraseñas y denunciar ante el banco, la PDI y el Sernac.

¿Dónde puedo reclamar si tengo problemas con mis compras de Black Friday?