Sence lanza cursos gratuitos online para personas cesantes: ¿Cuáles son los requisitos y cómo acceder?

El servicio está ofreciendo cursos de ciberseguridad, de creación de contenidos digitales y más. Revisa los detalles.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) anunció el lanzamiento de diversos cursos gratuitos y completamente para personas cesantes.

En concreto, el organismo abrió más de 1.000 cupos para los nuevos cursos en línea, de 100 horas, los cuales tratan sobre habilidades digitales y competencias para el empleo.

En total son 10 cursos realizados en modalidad asincrónica, es decir, se puede acceder a los materiales y completar las tareas solicitadas al ritmo propio.

La iniciativa forma parte del programa Becas Fondo Cesantía Solidario (BFCS) del SENCE, siendo su fin facilitar la reinserción laboral de quienes tienen un bajo índice de empleabilidad.

¿Qué cursos hay disponibles?

Habilidades Digitales (1.230 cupos): Análisis de Datos, Inteligencia Artificial, Ofimática (Excel, Word, PowerPoint en niveles básico, intermedio y avanzado), Ciberseguridad y Creación de Contenidos Digitales.

Competencias para el Empleo (770 cupos): Habilidades blandas, Manejo básico de redes sociales, Gestión del tiempo, Marca personal, Innovación y creatividad.

¿Quiénes pueden acceder a los cursos?

Estar cesante y ser beneficiario activo del Fondo de Cesantía Solidario.

¿Cómo postular?