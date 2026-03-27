Semana Santa 2026: ¿Qué días son feriado?

El primer fin de semana de abril trae consigo un feriado religioso.

El primer fin de semana largo del 2026 viene de la mano de un feriado religioso debido a la Semana Santa.

Esto puede ser una oportunidad para la ciudadanía para descansar y tener un fin de semana “XL”.

Muchos aprovechan estos días para viajar a distintas zonas del país, visitar a familiares o tener jornadas de descanso en casa.

Semana Santa: ¿Qué días son feriado?

Según lo establece la Ley 2.977, corresponden a días feriado el viernes 3 y sábado 4 de abril, correspondiente a Viernes Santo y Sábado Santo.

En su artículo 3, la normativa indica que son feriados “los viernes y sábados de la Semana Santa”.