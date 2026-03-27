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Semana Santa 2026: ¿Qué días son feriado?

Por CNN Chile

27.03.2026 / 09:33

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El primer fin de semana de abril trae consigo un feriado religioso.

El primer fin de semana largo del 2026 viene de la mano de un feriado religioso debido a la Semana Santa.

Esto puede ser una oportunidad para la ciudadanía para descansar y tener un fin de semana “XL”.

Muchos aprovechan estos días para viajar a distintas zonas del país, visitar a familiares o tener jornadas de descanso en casa.

Semana Santa: ¿Qué días son feriado?

Según lo establece la Ley 2.977, corresponden a días feriado el viernes 3 y sábado 4 de abril, correspondiente a Viernes Santo y Sábado Santo.

En su artículo 3, la normativa indica que son feriados “los viernes y sábados de la Semana Santa”.

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