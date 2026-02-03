Semana Santa 2026: ¿Cuándo se celebrará en Chile y qué días serán feriados?

Cada año, la Semana Santa se instala como una de las fechas clave para la planificación de descansos, viajes y actividades familiares.

Ya de lleno en febrero y con las vacaciones terminando para muchos, una de las dudas que surge es cuándo será el próximo descanso, el cual para muchos es en Semana Santa.

Esta celebración, de profundo significado religioso y cultural, marca tradicionalmente uno de los primeros periodos de pausa del año y genera cada temporada interés por conocer cuándo se realizará y qué días serán considerados feriados a nivel nacional.

¿Qué días es Semana Santa?

La Semana Santa se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. No obstante, según la legislación nacional, solo dos días de ellos son feriados en Chile.

¿Qué feriados habrá en Semana Santa?

En Semana Santa, habrá dos días feriados: el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el sábado 4 de abril (Sábado Santo).

