Semana Santa 2026: ¿Cuándo se celebrará en Chile y qué días serán feriados?

Por CNN Chile

03.02.2026 / 08:06

Cada año, la Semana Santa se instala como una de las fechas clave para la planificación de descansos, viajes y actividades familiares.

Ya de lleno en febrero y con las vacaciones terminando para muchos, una de las dudas que surge es cuándo será el próximo descanso, el cual para muchos es en Semana Santa.

Esta celebración, de profundo significado religioso y cultural, marca tradicionalmente uno de los primeros periodos de pausa del año y genera cada temporada interés por conocer cuándo se realizará y qué días serán considerados feriados a nivel nacional.

¿Qué días es Semana Santa?

  • La Semana Santa se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. No obstante, según la legislación nacional, solo dos días de ellos son feriados en Chile.

¿Qué feriados habrá en Semana Santa?

  • En Semana Santa, habrá dos días feriados: el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el sábado 4 de abril (Sábado Santo).
  • Sin embargo, ninguno de los dos es irrenunciable.

Revisa todos los feriados de este 2025

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Sábado 4 de abril: Sábado Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable)
  • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
  • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
  • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable)
  • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)

