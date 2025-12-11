Servicios presidenciales

Segunda vuelta presidencial: ¿Cuál es la multa por no votar este domingo 14 de diciembre?

Por Daniela Pérez P.

11.12.2025 / 10:47

En estas elecciones, las y los chilenos que hayan cumplido la mayoría de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva están obligados a votar. Revisa los detalles.

El domingo 14 de diciembre los ciudadanos y ciudadanas deberán concurrir a las urnas para elegir al nuevo presidente o presidenta de la República.

En esta segunda vuelta de las presidenciales, se enfrentan la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, y el del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En este balotaje, las y los chilenos que hayan cumplido la mayoría de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva están obligados a votar y arriesgan ser multados si no lo hacen.

Cabe recordar que las personas extranjeras con derecho a voto y los chilenos y chilenas residentes en el exterior habilitados para sufragar no arriesgan multa en caso de no asistir.

¿Cuál es la multa por no votar en la segunda vuelta?

  • Según el sitio Chile Vota Informado, los chilenos y chilenas que no concurran a votar serán sancionados con una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre $34.771 y $104.313.

Las excepciones para las personas que no puedan ir a votar

  • Estar fuera del país el 14 de diciembre.
  • ​Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.
  • Estar a más de 200 km de tu local de votación (en este caso, el día de la elección debes dejar una constancia en Carabineros y guardar el comprobante).
  • Desempeñar funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.
  • Contar con calificación o certificación de discapacidad.
  • Estar afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

Si no puedes votar, deberás esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección. En ese momento, podrás presentar la documentación que acredite tu situación.

