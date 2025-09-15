Se pueden ahorrar hasta $9.000 en las compras: ¿Dónde sale más barata la canasta dieciochera?

Se realizó un análisis de canastas en distintas regiones partir de datos recopilados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Opdepa).

El Gobierno presentó un estudio sobre los precios de los alimentos más consumidos en Fiestas Patrias, el cual señala que los hogares podrían ahorrar hasta $9.000 al comparar las distintas opciones disponibles en el mercado.

El análisis de la canasta se realizó en regiones como Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, a partir de datos recopilados semanalmente por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).

El levantamiento incluyó supermercados, carnicerías, panaderías y ferias libres, con el objetivo de entregar un panorama más completo de los precios que enfrentan los consumidores. Se estimaron dos opciones de canasta dieciochera para observar el comportamiento de precios:

Canasta dieciochera 1: Carne de vacuno (asado carnicero), trutro entero de pollo, longaniza, papas, lechuga, tomate, cebolla, cilantro, ají verde, limón, marraqueta, empanada de pino y carbón.

Canasta dieciochera 2: Carne de vacuno sobrecostilla, carne de acero (pulpa con hueso), ponganiza, papas, lechuga, tomate, cebolla, cilantro, ají verde, limón, marraqueta empanada de pino y carbón

¿Dónde sale más barata la canasta dieciochera?

Canasta dieciochera en supermercados

El valor mínimo de una canasta dieciochera en supermercados para cuatro personas alcanza los $40.094 , considerando asado carnicero y trutro de pollo.

La opción más cara en supermercados llega a $48.607 , cuando se elige sobrecostilla y pulpa de cerdo con hueso.

La Región del Biobío presenta el mayor costo para la opción con sobrecostilla y cerdo, con $47.734.

En el caso del asado carnicero con pollo, la más cara es la Región de Los Lagos , con $47.410.

La Región del Maule registra los precios más bajos en supermercados, con $40.094 para la opción de asado con pollo y $42.362 para sobrecostilla con cerdo.

Canasta dieciochera en el canal tradicional (carnicerías, panaderías y ferias libres)