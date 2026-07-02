Se acaban las vacaciones de invierno: Revisa cuándo es el regreso a clases por región

Mientras algunos aún disfrutan y planifican sus vacaciones de invierno, surge la duda de cuándo es los escolares regresan a las aulas de clases. Aunque, no es la misma fecha para todas las regiones del país.

Según el calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación, la mayoría de las regiones tendrá dos semanas de vacaciones, mientras que en algunas zonas del norte y del sur las vacaciones se extienden. La cartera indica que esto es debido a razones climáticas y sanitarias, para la protección de la población ante las fechas donde circula mayor cantidad de enfermedades respiratorias.

¿Cuándo es el regreso a clases?

En la Región Metropolitana, las vacaciones de invierno comenzaron el lunes 22 de junio y se extienden hasta el viernes 3 de julio, por lo que el retorno a clases comenzaría el lunes 6 de julio. Así también, comenzarían las clases en la misma fecha las regiones de:

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

En la Región de Magallanes, al igual que en las regiones de Los Lagos y Antofagasta, el receso se extiende hasta el viernes 17 de julio y la vuelta a clases correspondería para el lunes 20 de julio, siendo un total de tres semanas de descanso, a diferencia de las regiones mencionadas.

De manera excepcional, hay 3 regiones que comenzarán sus vacaciones de invierno el lunes 13 de julio, siendo Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, por lo que las vacaciones finalizarán el viernes 24 de julio y el retorno a clases el lunes 27 de julio.