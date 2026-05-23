Santiago continuará con bajas temperaturas este domingo: Pronostican mínima de 3°C

Este sábado, Santiago amaneció con bajas temperaturas y neblina, registrando una mínima de 3,8 °C y una máxima que alcanzó los 12 °C.

Según Meteored, estas condiciones tendrán una leve variación este domingo 24 de mayo, con un leve aumento temperatura máxima. Sin embargo, el frío continuará marcando las primeras horas del día.

¿Cuál será la mínima y máxima para este domingo?

El pronóstico indica que Santiago tendrá una jornada con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 3 °C y los 15 °C.

De cara al inicio de la próxima semana, las máximas subirán hasta los 21 °C el lunes y los 23 °C el martes, mientras que las mínimas no superarán los 6 °C.