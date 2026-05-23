Trump afirma que se están discutiendo aspectos finales de acuerdo de paz con Irán tras reunión con representantes de países de Oriente Medio

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ocupó Truth Social para informar los avances del acuerdo por la paz con Irán.

Tras un fin de semana recluído en la Casa Blanca, Trump afirmó que “acabo de tener una conversación muy productiva con el Presidente Mohammed bin Salman Al Saud de Arabia Saudita, Mohammed bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos, el Emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, el Primer Ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani y el Ministro Ali al-Thawadi de Qatar, el Mariscal de Campo Syed Asim Munir Ahmed Shah de Pakistán, el Presidente Recep Tayyip Erdoğan de Turquía, el Presidente Abdel Fattah El-Sisi de Egipto, el Rey Abdullah II de Jordania y el Rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Baréin, en relación con la República Islámica de Irán y todo lo relacionado con un Memorando de Entendimiento sobre la paz”.

En esa línea, aseguró que “se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados”.

Asímismo, informó que sostuvo una conversación telefónica con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “la cual también transcurrió muy bien. Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del Acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz”.