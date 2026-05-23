Carabineros detiene a 23 personas e incauta 20 kilos de droga en operativos en la RM

Carabineros informó la detención de 23 personas y la incautación de 20 kilos de droga durante una serie de operativos realizados en la última semana en la Región Metropolitana.

El despliegue estuvo orientado al combate del tráfico y microtráfico de drogas en distintos puntos críticos del Gran Santiago, con apoyo de la Prefectura de Radiopatrullas.

Según detalló la institución, los procedimientos se concentraron en sectores de La Pintana, Cerro Navia, Quilicura, Recoleta, Estación Central, Huechuraba y Lampa.

Drogas, armas y municiones incautadas

Durante los operativos, Carabineros decomisó sustancias como cocaína, marihuana, ketamina, tussi y precursores químicos.

Además, los uniformados sacaron de circulación 2.724 unidades contenedoras listas para su dosificación, junto con cinco armas aptas para el disparo y 200 municiones de diversos calibres.

Desde la institución señalaron que las diligencias forman parte de una estrategia de intervención barrial para reducir la presencia de puntos de venta de drogas y delitos asociados.

El balance de Carabineros

El jefe de la Zona Metropolitana, Manuel Cifuentes, sostuvo que desarticular estos focos también impacta en otros delitos vinculados al crimen organizado y al control territorial.

“Cuando uno elimina estos núcleos de venta de drogas, también incide en una serie de delitos conexos que tienen que ver con reunir fondos para la adquisición de droga o bien la presencia de armas de fuego asociadas a la seguridad de las ilícitas operaciones y el control territorial”, afirmó.

Uno de los procedimientos destacados ocurrió el martes en El Bosque, donde fueron detenidos tres sujetos acusados de secuestrar a un conductor de aplicación.

En ese operativo se incautó un arma de fuego, 11 kilos de marihuana, tres kilos de cocaína y dos kilos de ketamina.

Controles en accesos y transporte

Carabineros también informó que la estrategia incluye fiscalizaciones en la primera y segunda línea de acceso a la capital, mediante controles carreteros apoyados por canes detectores de drogas.

El objetivo, según la institución, es desarticular puntos de acopio intermedio y frenar el traslado de estupefacientes entre comunas.

En paralelo, durante controles preventivos en vías de acceso y transporte masivo, se detectó en la comuna de Independencia a dos conductores de buses que manejaban bajo la influencia de cocaína, quienes fueron retirados de circulación.