Más de $1.400 millones siguen sin cobrar en cajas de compensación: Revisa si tienes dinero a tu favor

Un total de 25.595 personas y empresas tienen montos pendientes en cajas de compensación. Los saldos deben estar disponibles para ser devueltos apenas se soliciten.

El sistema de cajas de compensación en Chile acumula más de $1.416 millones sin cobrar, pertenecientes a afiliados y empresas. Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social, existen 25.595 acreedores que aún no han solicitado la devolución de estos dineros, que provienen de ajustes de planilla, errores de pago o beneficios no reclamados.

En detalle, 23.990 personas naturales y 1.605 empresas figuran como beneficiarios de estos montos, con tramos que van desde menos de $10.000 hasta más de $1 millón. Los recursos están disponibles en las cuatro cajas de compensación del país: Los Andes, 18 de Septiembre, Los Héroes y La Araucana.

La plataforma Cajas de Chile permite verificar si se tiene un saldo a favor ingresando el RUT en el sitio web oficial. De esta manera, los usuarios pueden iniciar el trámite de devolución directamente en la caja correspondiente.

Estos dineros deben ser devueltos apenas sean solicitados, ya que la normativa obliga a las cajas a restituir el dinero a los afiliados o sus herederos. En algunos casos, las sumas pendientes se originan por descuentos de planilla que no fueron traspasados a los trabajadores.

En caso de fallecimiento del titular, los herederos pueden gestionar la devolución presentando la documentación legal correspondiente. “Es dinero de los afiliados y debe estar disponible para ellos”, recalcó la Superintendencia.