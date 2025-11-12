Comienza el periodo complementario del SAE 2026: Revisa quiénes pueden postular y hasta cuándo hay plazo

Desde este miércoles 12 de noviembre y hasta el 19 de noviembre estará abierta la nueva etapa del Sistema de Admisión Escolar, dirigida a quienes no postularon, rechazaron su asignación o no obtuvieron vacante en el proceso principal.

Este miércoles 12 de noviembre comenzó el Periodo Complementario de Postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, instancia que se extenderá hasta las 14:00 horas del martes 19 de noviembre y permitirá postular a más de 7.500 establecimientos que aún cuentan con vacantes en todo el país.

El trámite debe realizarse en el sitio sistemadeadmisionescolar.cl, donde las familias pueden revisar la oferta educativa y postular a los colegios de su preferencia.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamó a informarse y participar del proceso: “Recomendamos revisar los proyectos educativos disponibles y postular al menos a seis establecimientos distintos, en orden de preferencia, para aumentar las posibilidades de obtener un cupo acorde a sus expectativas”.

¿A quiénes les corresponde este periodo?

El Ministerio de Educación precisó que el periodo complementario está dirigido a los siguientes grupos:

Personas que no postularon en el Periodo Principal.

Quienes no obtuvieron asignación en el Periodo Principal ni en la lista de espera.

Familias que rechazaron su establecimiento asignado en el Periodo Principal o en la lista de espera.

En el portal oficial del SAE se recuerda que se trata de un periodo abierto, por lo que no influye postular primero. “Lo importante es realizar la postulación con tiempo y revisar bien las preferencias”, señalan.

Fechas clave

Los resultados del Periodo Complementario estarán disponibles a partir del 2 de diciembre. En tanto, el proceso de matrícula se desarrollará entre el 9 y el 23 de diciembre, extendiéndose hasta el 30 de diciembre en las regiones de Aysén y Magallanes.