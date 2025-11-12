Comienza el periodo complementario del SAE 2026: Revisa quiénes pueden postular y hasta cuándo hay plazo

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
Desde este miércoles 12 de noviembre y hasta el 19 de noviembre estará abierta la nueva etapa del Sistema de Admisión Escolar, dirigida a quienes no postularon, rechazaron su asignación o no obtuvieron vacante en el proceso principal.
Este miércoles 12 de noviembre comenzó el Periodo Complementario de Postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, instancia que se extenderá hasta las 14:00 horas del martes 19 de noviembre y permitirá postular a más de 7.500 establecimientos que aún cuentan con vacantes en todo el país.
El trámite debe realizarse en el sitio sistemadeadmisionescolar.cl, donde las familias pueden revisar la oferta educativa y postular a los colegios de su preferencia.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamó a informarse y participar del proceso: “Recomendamos revisar los proyectos educativos disponibles y postular al menos a seis establecimientos distintos, en orden de preferencia, para aumentar las posibilidades de obtener un cupo acorde a sus expectativas”.
El Ministerio de Educación precisó que el periodo complementario está dirigido a los siguientes grupos:
En el portal oficial del SAE se recuerda que se trata de un periodo abierto, por lo que no influye postular primero. “Lo importante es realizar la postulación con tiempo y revisar bien las preferencias”, señalan.
Los resultados del Periodo Complementario estarán disponibles a partir del 2 de diciembre. En tanto, el proceso de matrícula se desarrollará entre el 9 y el 23 de diciembre, extendiéndose hasta el 30 de diciembre en las regiones de Aysén y Magallanes.
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.