¿Sabes qué hacer durante un terremoto? Revisa la guía oficial de Senapred para prepararte

Tras el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió este jueves el sur del Perú y el sismo de 4,8 que se reportó en la madrugada en la región de Antofagasta, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recordó las instrucciones a seguir en caso de un evento sísmico en el país.

Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, en el que han ocurrido terremotos de gran magnitud, como el del 27 de febrero de 2010, que fue de 8,8, o el más reciente, del 16 de septiembre de 2015, que alcanzó una magnitud de 8,4.

De hecho, según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el país registra más de 7000 sismos al año, entre perceptibles e imperceptibles, por lo que se producen 20 o más al día.

Debido a esto, desde Senapred explicaron que es importante estar siempre preparados ante una eventual emergencia.

Revisa cómo estar preparado para un terremoto

Antes de que ocurra el sismo, Senapred destacó cuáles son los consejos que podrían ayudarte a prepararte ante una emergencia:

Verificar el material de construcción de tu vivienda, colegio o lugar de trabajo: Si el inmueble está construido de adobe o se trata de una autoconstrucción, debes evacuar inmediatamente durante un sismo. En este caso, la persona deberá resguardarse en un lugar alejado de edificios, postes y cables.

Si el inmueble está construido de adobe o se trata de una autoconstrucción, debes evacuar inmediatamente durante un sismo. En este caso, la persona deberá resguardarse en un lugar alejado de edificios, postes y cables. Identificar lugares de protección sísmica: Estos deben estar alejados de las ventanas y de elementos que puedan caerte encima durante un movimiento telúrico. Asimismo, se deben anclar los muebles al piso, los muros o el cielo para que no se vuelquen en el sismo.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Senapred entregó una serie de instrucciones para seguir durante los sismos:

Mantener la calma y ubicarte en un lugar de protección sísmica.

Protegerte y afirmarte debajo de un elemento firme; si no puedes ubicarte debajo, ponte junto a él.

Cortar la energía eléctrica de tu vivienda y cerrar las llaves de paso de agua y gas.

En caso de estar en la calle, es esencial alejarte de los edificios, postes y cables eléctricos.

Si estás en un evento de asistencia masiva, debes mantener la calma y quedarte en el lugar, protegiendo tu cabeza y cuello con los brazos. También deberás seguir las instrucciones de los encargados de seguridad.

Si vas conduciendo por un túnel, puente o autopista urbana, reduce la velocidad y detente cuando hayas salido del lugar.

Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia un punto de encuentro o área de seguridad.

Para iluminar, usa solo linternas; no utilices velas, fósforos o encendedores, y evita provocar chispas que puedan generar una explosión en caso de fuga de gas.

Al evacuar un edificio, hazlo por la escalera de emergencia; no utilices ascensores.

Si quedas encerrado o atrapado, mantén la calma y pide auxilio.

¿Cómo preparar un kit de emergencia?

Un kit de emergencia puede ayudarte a tener provisiones básicas para hasta 72 horas en caso de alguna eventualidad.

Un kit de emergencia debe tener:

Agua (considera dos litros por persona al día) : incluye botellas chicas, que son más fáciles de trasladar.

: incluye botellas chicas, que son más fáciles de trasladar. Linternas o luz portátil con baterías o a dinamo.

Papel higiénico y toallas de papel.

Alimentos no perecibles que se puedan consumir sin cocinar, como latas de conserva o barras energéticas.

Dinero en efectivo.

Botiquín de primeros auxilios: agrega medicamentos necesarios y recetas.

Copias de llaves de la casa.

Radio a pilas y baterías adicionales.

Abridor de latas, en caso de que se incluyan latas de alimento sin abre fácil.

Copia del Plan de Emergencia (que está en el Plan Familia Preparada).

Copia de documentos de identidad, pasaporte, certificado de nacimiento, escritura de propiedad y otros.

Necesidades especiales: considera las de tu grupo familiar; por ejemplo, lactantes, personas con TEA, embarazadas, entre otros.

Es importante recordar que cada kit de emergencia debe adecuarse a las necesidades del grupo familiar.

También puedes considerar estas provisiones adicionales para tu kit: