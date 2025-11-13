Servicios Elecciones 2025

Revísalas aquí: ¿Cómo serán las papeletas para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias?

Por CNN Chile

13.11.2025 / 15:33

Este domingo, los ciudadanos deberán elegir al próximo presidente o presidenta de la República. Además, se votarán senadores en algunos casos y diputados.

Este domingo 16 de noviembre, la ciudadanía deberá concurrir a las urnas para elegir a sus nuevos representantes.

El voto es obligatorio, por lo que los chilenos y chilenas mayores de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva deberán sufragar o exponerse a multas, salvo excepciones.

El Servicio Electoral (Servel) ya publicó cómo serán las papeletas que se entregarán a los y las votantes este domingo. Revisa los distintos facsímiles:

Papeleta para la elección de presidente o presidenta

Papeleta para la elección de senadores y senadoras

Papeleta para la elección de diputados y diputadas

  • En el caso del facsímil correspondiente a la elección de diputados y diputadas, estos pueden ser revisados en la plataforma del Servel, específicamente en una categoría llamada “Facsímiles Elecciones 2025“.
  • Cabe recordar que los diputados y diputadas serán elegidos/as por votación directa en sus respectivos distritos electorales. En la plataforma solo es necesario poner la región y la comuna, tras lo cual automáticamente se muestra la papeleta del distrito correspondiente.

