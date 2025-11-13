Revísalas aquí: ¿Cómo serán las papeletas para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias?

Este domingo, los ciudadanos deberán elegir al próximo presidente o presidenta de la República. Además, se votarán senadores en algunos casos y diputados.

El voto es obligatorio, por lo que los chilenos y chilenas mayores de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva deberán sufragar o exponerse a multas, salvo excepciones.

El Servicio Electoral (Servel) ya publicó cómo serán las papeletas que se entregarán a los y las votantes este domingo. Revisa los distintos facsímiles:

Papeleta para la elección de presidente o presidenta

Papeleta para la elección de senadores y senadoras

Papeleta para la elección de diputados y diputadas