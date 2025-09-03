Revisa dónde están ubicados a nivel nacional los 41 puntos de la nueva red de atención de la TNE

Desde el Gobierno explicaron que los nuevos puntos estarán disponibles a lo largo de todo Chile y se podrán hacer trámites relacionados con el pase escolar.

A partir del lunes 1 de septiembre comenzó la atención de la nueva red de atención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), con 41 puntos dispuestos en todo Chile.

Desde el Gobierno señalaron que estos puntos de atención son “más cómodos y con mayor conectividad” y que, en conjunto, suman más de 3 mil metros cuadrados, triplicando la superficie anterior. Se consideró una inversión de $10 mil millones.

Desde hoy podrás acceder a nuestros 41 nuevos puntos de atención TNE en todo Chile 🙌. 👥 Más capacidad de atención

🚇 Mejor conectividad

♿ Un servicio inclusivo y accesible Conoce todas las direcciones en https://t.co/aQkoj8gkkL pic.twitter.com/4AvDPo7aPp — Junaeb (@junaeb) September 1, 2025

Junto con ello, se realizó un cambio en la empresa, “quienes comenzarán con un periodo de ajuste durante las primeras semanas de funcionamiento”.

Nueva red de atención de la TNE

Las nuevas oficinas permitirán realizar los siguientes trámites:

Captura fotográfica para obtener el beneficio por primera vez

Revalidación anual

Reposición en caso de pérdida, robo o deterioro

Bloqueo de la tarjeta

Actualización de datos

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que la TNE “es un beneficio muy preciado y muy importante que nuestros estudiantes tienen y acceden. Esto significa acercar este beneficio a quienes la usan durante todo el año”.

Las nuevas oficinas de la TNE

Son 41 oficinas que permitirán realizar trámites relacionados con el pase escolar: