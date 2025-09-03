Revisa dónde están ubicados a nivel nacional los 41 puntos de la nueva red de atención de la TNE
Desde el Gobierno explicaron que los nuevos puntos estarán disponibles a lo largo de todo Chile y se podrán hacer trámites relacionados con el pase escolar.
A partir del lunes 1 de septiembre comenzó la atención de la nueva red de atención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), con 41 puntos dispuestos en todo Chile.
Desde el Gobierno señalaron que estos puntos de atención son “más cómodos y con mayor conectividad” y que, en conjunto, suman más de 3 mil metros cuadrados, triplicando la superficie anterior. Se consideró una inversión de $10 mil millones.
Junto con ello, se realizó un cambio en la empresa, “quienes comenzarán con un periodo de ajuste durante las primeras semanas de funcionamiento”.
Nueva red de atención de la TNE
Las nuevas oficinas permitirán realizar los siguientes trámites:
- Captura fotográfica para obtener el beneficio por primera vez
- Revalidación anual
- Reposición en caso de pérdida, robo o deterioro
- Bloqueo de la tarjeta
- Actualización de datos
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que la TNE “es un beneficio muy preciado y muy importante que nuestros estudiantes tienen y acceden. Esto significa acercar este beneficio a quienes la usan durante todo el año”.
Las nuevas oficinas de la TNE
Son 41 oficinas que permitirán realizar trámites relacionados con el pase escolar:
- Arica: Diego Portales 2401.
- Iquique: Calle 12 de febrero 1080.
- Antofagasta: Uribe 636.
- Calama: Granaderos 2296.
- Copiapó: Juan Antonio Ríos 371.
- La Serena: Regimiento Coquimbo 999.
- Illapel: Vial Recabarren 257.
- La Ligua: Esmeralda 860.
- San Felipe: Salinas 1231.
- Quillota: Pudeto 356.
- Villa Alemana: Díaz 748.
- San Antonio: Angamos 2380.
- Viña del Mar: 1 Poniente 449.
- Valparaíso: Cochrane 710.
- Colina: En confirmación.
- Santiago: Alameda 2340.
- Providencia: Bucarest 215.
- Maipú: Pajaritos 4650 (locales 8-9).
- La Florida: Vicuña Mackenna (oriente) 7492.
- Puente Alto: Concha y Toro 2528.
- Talagante: Av. Bernardo O’Higgins 1188.
- Melipilla: Ortúzar 336.
- Rancagua: O’Carrol 452.
- Curicó: Argomedo 239.
- Talca: 3 Oriente 1327.
- Linares: Manuel Rodríguez 580.
- Cauquenes: Antonio Varas 345.
- Chillán: Bulnes 377.
- Concepción: Chacabuco 524.
- Los Ángeles: Caupolicán 399.
- Cañete: Séptimo de Línea 233
- Angol: Manuel Bunster 290.
- Temuco: Claro Solar 405.
- Valdivia: Carlos Andwandter 493.
- La Unión: Calle Letelier S/N.
- Osorno: Leonardo da Vinci 162.
- Puerto Montt: Benavente 952.
- Castro: Ramírez 415.
- Palena: O´Higgins 246.
- Coyhaique: Manuel Rodríguez 239.
- Punta Arenas: Croacia 569.