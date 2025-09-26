Servicios cyber monday

Revelan fechas para el Cyber Monday 2025: ¿Cuándo será y qué marcas participarán?

Por CNN Chile

26.09.2025 / 10:10

El evento de ventas online vuelve durante las primeras semanas de octubre.

La nueva edición del Cyber Monday ya tiene sus fechas confirmadas.

El evento es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que también desarrolla otras actividades, como el Cyber Day, Travel Sale y más.

Este año, el Cyber Monday se realizará entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre.

Si bien el organismo no ha confirmado cuáles serán las marcas que participarán del Cyber Monday, en ediciones anteriores han dicho presente más de 600 marcas.

Se espera que en esta oportunidad las marcas vuelvan a participar de este masivo evento de ventas y ofertas online, donde los consumidores y consumidoras podrán aprovechar para hacer compras para las vacaciones de verano o para Navidad, por ejemplo.

Por lo general, las categorías que ofrecen descuentos son: viajes y turismo, tecnología, automotriz, salud y belleza, inmobiliarias, hogar, alimentos y bebidas, servicios y seguros, equipaje, bolsos y maletas, multitiendas y supermercados, ropa interior y pijamas, infantil, cuponeras y muchas más.

