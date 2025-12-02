Resultados SAE: Revisa cuándo se realizará el proceso de matrículas
02.12.2025 / 14:13
Las familias deben revisar su asignación y asistir presencialmente a matricular durante los días establecidos. Revisa los detalles.
Este martes 2 de diciembre se dieron a conocer los resultados del Periodo Complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026.
En esta etapa se ofreció una nueva oportunidad para quienes no pudieron postular en primera instancia, no obtuvieron una asignación o rechazaron la oferta durante el primer periodo de postulación.
Los resultados publicados son exclusivamente informativos, por lo que no es posible aceptar ni rechazar la vacante asignada. El paso siguiente es presentarse en el establecimiento correspondiente durante el periodo oficial de matrículas.
¿Cuándo inicia el periodo de matrículas?
- Una vez asignado el establecimiento, las familias deberán presentarse de manera presencial para concretar la matrícula. Este proceso se inició hoy 9 de diciembre y se extenderá hasta el 23 del mismo mes. En las regiones de Aysén y Magallanes, el plazo se amplía hasta el 30 de diciembre.
- Quienes no resulten admitidos en ningún establecimiento deberán continuar el proceso a través de la plataforma Anótate en la Lista, instancia destinada a quienes aún buscan una vacante para el año académico 2026.
- La matrícula debe realizarse exclusivamente de forma presencial. En caso de que el apoderado no pueda asistir, un tercero podrá concretar el trámite presentando un poder simple y una fotocopia de la cédula de identidad del apoderado que realizó la postulación.
Documentos necesarios para la matrícula
- Para concretar la matrícula, las familias deben presentar una copia de la cédula de identidad del estudiante, o bien el certificado de nacimiento o certificado IPE, además de una copia de la cédula de identidad del apoderado responsable.
- Es fundamental realizar el trámite dentro del periodo establecido. De lo contrario, se entiende que se renuncia a la vacante y el establecimiento podrá disponer del cupo durante la etapa de regularización.
Derechos durante el proceso
- En caso de haber sido admitido a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), el establecimiento no puede negar la matrícula bajo ninguna circunstancia. Si eso ocurre, corresponde realizar la denuncia ante la Superintendencia de Educación.
- Asimismo, los colegios no pueden exigir antecedentes socioeconómicos, certificados de conducta, pagos inmediatos de mensualidades ni la firma de documentos que respalden deudas anteriores.