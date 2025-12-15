Resultados PAES 2025: Fecha y hora en que se conocerán los puntajes para la Admisión 2026

El DEMRE confirmó cuándo estarán disponibles los resultados de la PAES Regular 2025 y detalló el calendario de postulaciones y selección para la Admisión 2026.

Luego de finalizada la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, los estudiantes comienzan la espera para conocer sus puntajes, los que forman parte del proceso de Admisión 2026.

El calendario oficial contempla la publicación de resultados, el inicio del periodo de postulaciones a las universidades y, posteriormente, la entrega de los resultados de selección.

Cuándo se publican los resultados de la PAES 2025

De acuerdo con el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), los resultados de la PAES 2025 estarán disponibles desde las 8:00 horas del lunes 5 de enero de 2026.

Desde ese momento, los postulantes podrán revisar los puntajes obtenidos en las distintas pruebas rendidas durante el proceso regular.

Dónde revisar los puntajes

Los resultados se podrán consultar a través de las plataformas oficiales de Acceso Educación Superior del Ministerio de Educación y del propio DEMRE.

Para ingresar, los estudiantes deberán usar sus credenciales personales, incluyendo su documento de identidad y contraseña.

Calendario de postulaciones y selección

El proceso de postulación a las universidades adscritas al sistema comenzará a las 9:00 horas del lunes 5 de enero de 2026 y se extenderá hasta el jueves 8 de enero.