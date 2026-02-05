Resultados del Subsidio Eléctrico: Revisa en qué fecha se darán, montos y requisitos

Este subsidio se paga de manera mensual a lo largo de seis meses. Revisa los detalles.

El próximo 12 de febrero se darán los resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico en su cuarta convocatoria, correspondiente al primer semestre del 2026.

Este beneficio estatal se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero —incluyendo la cuota de enero y febrero— y junio del 2026.

Los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Ser mayor de 18 años .

Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH). Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.

Subsidio Eléctrico: ¿Cuánto dinero se da?

Los hogares con 1 integrante recibirán en total $30.270

Los hogares con 2 o 3 integrantes recibirán $39.348

Los hogares de 4 o más integrantes recibirán $54.486

Subsidio Eléctrico: Otras fechas importantes