Restricción vehicular: ¿Qué autos no pueden circular este miércoles 10 de junio en Santiago?

Este miércoles se vivirá una nueva jornada de restricción vehicular en Santiago, una medida que se repite cada año durante el invierno.
Esta disposición forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.
Su fin es reducir los niveles de contaminación en la temporada de bajas temperaturas, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, excluyendo los feriados.
¿Qué patentes tienen restricción vehicular el miércoles 10 de junio?
- Vehículos con sello verde (catalíticos) inscritos antes de septiembre de 2011: patentes terminadas en 2 y 3.
- Vehículos sin sello verde: aplica para patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7.
¿Hasta cuándo habrá restricción vehicular?
- La restricción vehicular 2026 se extenderá hasta el 31 de agosto.
Revisa las multas por circular durante la restricción vehicular
- Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
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