Restricción vehicular: ¿Qué autos no pueden circular este lunes 18 de agosto en Santiago?

Esta medida forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente. Revisa los detalles.

Este lunes vuelve a implementarse la restricción vehicular en Santiago, una medida que se repite cada año en invierno.

Esta disposición forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, y estará vigente hasta el próximo 31 de agosto.

Su propósito es reducir los niveles de contaminación en la temporada de bajas temperaturas, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, excluyendo los feriados.

La restricción será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.

¿Qué patentes tienen restricción vehicular este lunes 18 de agosto?

Automóviles, station wagons y similares con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 : dígitos 6 y 7 .

: dígitos . Automóviles, station wagons y similares sin sello verde : dígitos 2, 3, 4 y 5 .

: dígitos . Motocicletas fabricadas antes de 2002 : dígitos 2, 3, 4 y 5 .

: dígitos . Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010 : dígitos 6 y 7 .

: dígitos . Buses de transporte privado de personas, interurbanos y rurales sin sello verde : dígitos 2, 3, 4 y 5 .

: dígitos . Vehículos de carga sin sello verde: dígitos 2, 3, 4 y 5.

