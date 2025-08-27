Restricción vehicular: ¿Qué autos no pueden circular este jueves 28 de agosto en Santiago?

Esta es el último jueves en que estará vigente la medida que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente.

Santiago nuevamente despertó este jueves bajo una restricción vehicular, siendo uno de los últimos días que rige la medida este año.

Esta disposición se aplica habitualmente durante los meses de invierno como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.

¿Qué patentes tienen restricción este jueves 28 de agosto?

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 2-3

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 4-5-6-7

Motocicletas y similares de años anteriores al 2002: 4-5-6-7

Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010: 2-3

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros sin sello verde: 4-5-6-7

Vehículos de transporte de carga sin sello verde: 4-5-6-7

¿Cuáles son multas por circular durante la restricción vehicular?

Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde los $65.000 a los $97.500.

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?