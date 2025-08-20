Restricción: ¿Qué autos que tienen prohibido circular en Santiago este miércoles 20 de agosto?

Esta medida está enmarcada en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente. Revisa los detalles.

Este miércoles, Santiago enfrenta nuevamente la aplicación de la restricción vehicular, una medida ya habitual durante esta época del año.

La disposición, enmarcada en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, regirá hasta el 31 de agosto.

Su fin es mitigar la contaminación en los meses más fríos, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando los días festivos.

Será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la RM.

¿Qué patentes tienen restricción vehicular este miércoles 20 de agosto?