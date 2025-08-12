Servicios Restricción vehicular 2025

Restricción: Los autos que tienen prohibido circular en Santiago este miércoles 13 de agosto

Por CNN Chile

12.08.2025 / 15:18

El propósito de esta medida es mitigar la contaminación en los meses más fríos. Revisa todos los detalles.

Este miércoles, Santiago enfrenta nuevamente la aplicación de la restricción vehicular, una medida ya habitual durante esta época del año.

La disposición, enmarcada en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, regirá hasta el 31 de agosto.

Su Ffin es mitigar la contaminación en los meses más fríos, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando los días festivos.

Será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la RM.

¿Qué patentes tienen restricción vehicular este miércoles 13 de agosto?

  • Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 0-1
  • Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 0-1-2-3
  • Motocicletas y similares de años anteriores al 2002: 0-1-2-3
  • Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010: 0-1
  • Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros sin sello verde: 0-1-2-3
  • Vehículos de transporte de carga sin sello verde: 0-1-2-3

Las multas por circular durante la restricción vehicular

  • Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde los $65.000 a los $97.500.

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?

  • El horario de la restricción vehicular es de lunes a viernes de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos.

