Restricción: Estos son los autos que no pueden circular en Santiago este viernes 22 de agosto

Por CNN Chile

21.08.2025 / 15:13

La medida será controlada por Carabineros y la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes.

Este viernes se aplica una nueva restricción vehicular en Santiago, disposición que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente.

La medida, cuyo propósito es disminuir la contaminación atmosférica durante los meses de bajas temperaturas, estará en vigencia hasta el próximo 31 de agosto.

Esta disposición será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?

  • El horario de la restricción es de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos.

¿Qué patentes tienen restricción este viernes 22 de agosto?

  • Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 4-5
  • Automóviles, station wagons y similares sin sello verde:  8-9-0-1
  • Motocicletas y similares de años anteriores al 2002: 8-9-0-1
  • Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010:  4-5
  • Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros sin sello verde:  8-9-0-1
  • Vehículos de transporte de carga sin sello verde:  8-9-0-1

¿Cuáles son multas por circular durante la restricción vehicular?

  • Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde los $65.000 a los $97.500.

