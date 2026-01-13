Servicios pasaporte

Reportan bloqueo de pasaportes vigentes en Chile: ¿Cómo puedo revisar el estado de mi documento?

Por CNN Chile

13.01.2026 / 10:48

{alt}

Varias personas denunciaron el bloqueo de su pasaporte pese a haber sido recientemente renovado. ¿Qué dijeron desde el Servicio Civil y dónde reviso mi documento?

En pleno verano, fecha predilecta para viajes, diversos usuarios reportaron el bloqueo inesperado de sus pasaportes a pesar de estar vigentes.

Fue en redes sociales donde varias personas mostraron que al consultar el estado de su documento, este aparecía “no vigente”, pese a haber sido renovado recientemente o tener fecha de expiración en años posteriores.

En un comunicado, el Registro Civil señaló que el bloqueo no fue masivo, sino que se trató de casos individuales y excepcionales debido a “revisiones administrativas específicas”.

El organismo sostuvo que cuando se detecta este tipo de situación, se contacta directamente a las personas afectadas, aunque varios usuarios criticaron la falta de información oportuna.

@diane.anzva Storytime de cuando el Registro Civil me bloqueó mi pasaporte por error #fyp #pasaportechileno #aeropuerto #chile #registrocivilchile ♬ sonido original – Diane

¿Cómo revisar si mi pasaporte está vigente?

  • Para revisar si tu pasaporte está vigente o bloqueado, ingresa al sitio del Registro Civil (haz click en este link).
  • Una vez ahí, se debe digitar el RUT, seleccionar si es cédula o pasaporte, y escribir el número del documento.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Por "vulneración a bebé fallecido": Condenan a Clínica Universidad de los Andes a indemnizar con $180 a familia afectada
Calendario de lanzamientos 2026: Los videojuegos más esperados que llegan a PC, PS5, Xbox y Switch 2
Reportan bloqueo de pasaportes vigentes en Chile: ¿Cómo puedo revisar el estado de mi documento?
Accidente de tránsito entre bus y camión en la Ruta 5 Norte en Arica dejó al menos dos personas fallecidas
Gabinete de Kast: Republicanos no descarta a Carter en Seguridad y justifica nombrar a parlamentarios por "magnitud de la crisis"
Cuba repatriará esta semana los cuerpos de los 32 militares que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela