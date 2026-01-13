Reportan bloqueo de pasaportes vigentes en Chile: ¿Cómo puedo revisar el estado de mi documento?

Varias personas denunciaron el bloqueo de su pasaporte pese a haber sido recientemente renovado. ¿Qué dijeron desde el Servicio Civil y dónde reviso mi documento?

En pleno verano, fecha predilecta para viajes, diversos usuarios reportaron el bloqueo inesperado de sus pasaportes a pesar de estar vigentes.

Fue en redes sociales donde varias personas mostraron que al consultar el estado de su documento, este aparecía “no vigente”, pese a haber sido renovado recientemente o tener fecha de expiración en años posteriores.

En un comunicado, el Registro Civil señaló que el bloqueo no fue masivo, sino que se trató de casos individuales y excepcionales debido a “revisiones administrativas específicas”.

El organismo sostuvo que cuando se detecta este tipo de situación, se contacta directamente a las personas afectadas, aunque varios usuarios criticaron la falta de información oportuna.

¿Cómo revisar si mi pasaporte está vigente?