Reportan bloqueo de pasaportes vigentes en Chile: ¿Cómo puedo revisar el estado de mi documento?
Por CNN Chile
13.01.2026 / 10:48
Varias personas denunciaron el bloqueo de su pasaporte pese a haber sido recientemente renovado. ¿Qué dijeron desde el Servicio Civil y dónde reviso mi documento?
En pleno verano, fecha predilecta para viajes, diversos usuarios reportaron el bloqueo inesperado de sus pasaportes a pesar de estar vigentes.
Fue en redes sociales donde varias personas mostraron que al consultar el estado de su documento, este aparecía “no vigente”, pese a haber sido renovado recientemente o tener fecha de expiración en años posteriores.
En un comunicado, el Registro Civil señaló que el bloqueo no fue masivo, sino que se trató de casos individuales y excepcionales debido a “revisiones administrativas específicas”.
El organismo sostuvo que cuando se detecta este tipo de situación, se contacta directamente a las personas afectadas, aunque varios usuarios criticaron la falta de información oportuna.
¿Cómo revisar si mi pasaporte está vigente?
- Para revisar si tu pasaporte está vigente o bloqueado, ingresa al sitio del Registro Civil (haz click en este link).
- Una vez ahí, se debe digitar el RUT, seleccionar si es cédula o pasaporte, y escribir el número del documento.