Reajuste del TAG 2026: Conoce las nuevas tarifas por ruta y vehículo

El reajuste anual por IPC ya fue confirmado y contempla nuevos valores según tipo de vehículo.

Cada término de año trae consigo un reajuste de precios, producto de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ajuste que se concreta cada año. En ese contexto, a partir del 1 de enero de 2026 se aplicará un alza de 3,4%.

Este reajuste también impacta en las tarifas de los TAG, cuyos valores ya fueron anunciados en distintos puntos del país.

Estructura tarifaria Bosques del Itata 2026

Agua Amarilla

Motos, cuatrimotos y motonetas: $2.200.

Autos y camionetas: $4.400.

Autos con remolque y camionetas con remolque: $6.600.

Buses de dos ejes y casas rodantes: $9.700.

Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes: $9.700.

Buses de más de dos ejes: $13.200.

Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión: $19.800.

Rafel

Motos, cuatrimotos y motonetas: $800.

Autos y camionetas: $1.700.

Autos con remolque y camionetas con remolque: $2.500.

Buses de dos ejes y casas rodantes: $3.700.

Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes: $3.700.

Buses de más de dos ejes: $5.100.

Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión: $7.600.

Nueva Aldea

Motos, cuatrimotos y motonetas: $500.

Autos y camionetas: $1.000.

Autos con remolque y camionetas con remolque: $1.500.

Buses de dos ejes y casas rodantes: $2.200.

Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes: $2.200.

Buses de más de dos ejes: $3.100.

Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión: $4.100.

Florida

Motos, cuatrimotos y motonetas: $700.

Autos y camionetas: $1.500.

Autos con remolque y camionetas con remolque: $2.200.

Buses de dos ejes y casas rodantes: $3.200.

Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes: $3.200.

Buses de más de dos ejes: $4.400.

Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión: $6.600.

Autopista Costa Arauco 2026

Chivilingo

Moto y motoneta: $800.

Auto y camioneta sin remolque: $2.750.

Auto y camioneta con remolque: $2.750.

Buses de dos ejes: $2.750.

Camiones de dos ejes, camioneta de doble rueda trasera, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción: $9.400.

Buses de más de dos ejes: $2.750.

Camión de más de dos ejes: $15.700.

Curanilahue

Moto y motoneta: $600.

Auto y camioneta sin remolque: $0.

Auto y camioneta con remolque: $0.

Buses de dos ejes: $0.

Camiones de dos ejes, camioneta de doble rueda trasera, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción: $7.850.

Buses de más de dos ejes: $0.

Camión de más de dos ejes: $13.100.

Pilpilco

Moto y motoneta: $600.

Auto y camioneta sin remolque: $600.

Auto y camioneta con remolque: $600.

Buses de dos ejes: $2.300.

Camiones de dos ejes, camioneta de doble rueda trasera, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción: $7.850.

Buses de más de dos ejes: $2.300.

Camión de más de dos ejes: $13.100.

Tarifas autopista Concepción Cabrero

Huinanco

Motos y motonetas: $1.150.

Autos y camionetas con o sin remolque: $3.900.

Buses de dos ejes: $7.000.

Camiones de dos ejes, camioneta de doble rueda trasera, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción: $11.650.

Buses de más de dos ejes: $12.400.

Camiones de más de dos ejes: $19.400.

Puentes Negros

Motos y motonetas: $150.

Autos y camionetas con o sin remolque: $550.

Buses de dos ejes: $950.

Camiones de dos ejes, camioneta de doble rueda trasera, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción: $1.600.

Buses de más de dos ejes: $1.750.

Camiones de más de dos ejes: $2.700.

Las autoridades recomiendan a las y los conductores informarse con anticipación y considerar estos valores al planificar sus desplazamientos durante el próximo año.