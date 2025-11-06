Quedan pocos días: ¿Hasta cuándo se puede postular al Subsidio de Arriendo 2025?
Por CNN Chile
06.11.2025 / 16:02
Los seleccionados recibirán más de $6 millones al año, que se entregan mensualmente con un tope de 4,2 UF o 4,9 UF, según la región.
Quedan pocos días para postular al Subsidio de Arriendo 2025, un aporte económico que entrega el Estado a las personas o familias con capacidad de pago para el arriendo de una vivienda.
Los seleccionados recibirán un subsidio total de 170 UF (cerca de $6.610.000) que se entrega mensualmente con un tope de 4,2 UF ($166.000 aproximadamente) para el arriendo de una casa cuyo valor al mesa no sea mayor a las 11 UF (cerca de $434.000).
El subsidio mensual máximo para viviendas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana alcanza las 4,9 UF, equivalentes a unos $193 mil, y el valor del arriendo de la vivienda no puede exceder las 13 UF, es decir, cerca de $513 mil.
¿Cuándo y dónde postular al subsidio de arriendo?
- Las personas interesadas podrán postular hasta el próximo viernes 14 de noviembre.
- Se puede postular online o presencial al Subsidio de Arriendo en las oficinas del Serviu.
Subsidio de arriendo: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?
- Tener mínimo 18 años.
- Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de la calificación socioeconómica. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.
- Postular con núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo). Las personas mayores de 60 años pueden postular sin tener núcleo familiar.
- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($158 mil pesos aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación.
- Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 y 25 UF. Por cada integrante del núcleo familiar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.