Quedan pocos días: ¿Hasta cuándo se puede postular al Subsidio de Arriendo 2025?

Los seleccionados recibirán más de $6 millones al año, que se entregan mensualmente con un tope de 4,2 UF o 4,9 UF, según la región.

Quedan pocos días para postular al Subsidio de Arriendo 2025, un aporte económico que entrega el Estado a las personas o familias con capacidad de pago para el arriendo de una vivienda.

Los seleccionados recibirán un subsidio total de 170 UF (cerca de $6.610.000) que se entrega mensualmente con un tope de 4,2 UF ($166.000 aproximadamente) para el arriendo de una casa cuyo valor al mesa no sea mayor a las 11 UF (cerca de $434.000).

El subsidio mensual máximo para viviendas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana alcanza las 4,9 UF, equivalentes a unos $193 mil, y el valor del arriendo de la vivienda no puede exceder las 13 UF, es decir, cerca de $513 mil.

¿Cuándo y dónde postular al subsidio de arriendo?

Las personas interesadas podrán postular hasta el próximo viernes 14 de noviembre .

Se puede postular online o presencial al Subsidio de Arriendo en las oficinas del Serviu.

Subsidio de arriendo: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?