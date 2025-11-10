¿Qué pasa si trabajo el día de la elección presidencial y parlamentaria?

Para quienes deban trabajar el 16 de noviembre pese a ser feriado, rigen una serie de derechos.

Dentro de algunos días, el 16 de noviembre, los ciudadanos deberán concurrir a las urnas para elegir a sus nuevos representantes.

En estas elecciones presidenciales y parlamentarias deberán votar obligatoriamente todos los chilenos y chilenas mayores de edad que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

También podrán votar extranjeros con derecho a sufragio y chilenos y chilenas que residen en el exterior y estén habilitados para ello, aunque no arriesgan multa si no lo hacen.

Esa jornada es feriado obligatorio para malls, centros comerciales y strip centers administrados por una misma razón social, por lo que este día estarán cerrados.

Elecciones: ¿Qué pasa si trabajo el día de las elecciones?

A quienes les corresponda trabajar el 16 de noviembre, el empleador debe otorgar un permiso de al menos tres horas para concurrir a votar o a excusarte (si estás a más de 200 kilómetros del lugar de votación). Para estos trabajadores y trabajadoras rigen los siguientes derechos: