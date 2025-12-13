¿Puedo votar con el carnet de identidad vencido en esta segunda vuelta presidencial?

La identificación es el principal requisito para ejercer el derecho a voto.

Quedan pocas horas para la segunda vuelta presidencial y muchos votantes comienzan a revisar los detalles prácticos para participar en el proceso.

Una de las dudas más comunes es si se puede votar con el carnet de identidad vencido, ya que la identificación es el principal requisito para ejercer el derecho a voto.

¿Puedo votar en la segunda vuelta con el carnet vencido?

Según la información publicada en el sitio oficial del Gobierno, Chile Vota Informado, para sufragar se deberá presentar la cédula de identidad física o pasaporte .

Estos sí pueden estar vencidos, pero hasta máximo un año antes de las elecciones, es decir, desde el 14 de diciembre del 2024 en adelante.

¿A qué hora puedo ir a votar en la segunda vuelta presidencial?