¿Puedo votar con el carnet de identidad vencido en estas elecciones 2025?

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
A pocos días de la elección, muchas personas comienzan a revisar los detalles prácticos para participar en el proceso. Revisa si puedes sufragar con la cédula vencida.
Con las elecciones presidenciales y parlamentarias a la vuelta de la esquina, muchos votantes comienzan a revisar los detalles prácticos para participar en el proceso.
Una de las más comunes es si se puede votar con el carnet de identidad vencido, ya que identificación es el principal requisito para ejercer el derecho a voto.
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.