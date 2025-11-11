Servicios Elecciones 2025

¿Puedo votar con el carnet de identidad vencido en estas elecciones 2025?

Por CNN Chile

11.11.2025 / 10:34

A pocos días de la elección, muchas personas comienzan a revisar los detalles prácticos para participar en el proceso. Revisa si puedes sufragar con la cédula vencida.

Con las elecciones presidenciales y parlamentarias a la vuelta de la esquina, muchos votantes comienzan a revisar los detalles prácticos para participar en el proceso.

Una de las más comunes es si se puede votar con el carnet de identidad vencido, ya que identificación es el principal requisito para ejercer el derecho a voto.

¿Puedo votar en las elección con el carnet vencido?

  • Según la información publicada en el sitio oficial del Gobierno, Chile Vota Informado, para sufragar se deberá presentar la cédula de identidad física o pasaporte.
  • Estos sí pueden estar vencidos, pero hasta máximo un año antes de las elecciones, es decir, desde el 16 de noviembre del 2024 en adelante.

¿A qué hora puedo ir a votar en estas elecciones 2025?

  • En estas elecciones, las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, siempre que no haya alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

