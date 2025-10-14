Publican nómina de convocados al Servicio Militar 2026: Revisa si fuiste sorteado y quiénes pueden excusarse

En este sorteo se llama a los nacidos en el 2007 para poder completar los cupos que no se llenaron con conscriptos voluntarios. Revisa todos los detalles de la convocatoria.

Este martes se revelaron los resultados del Sorteo General que determina a los jóvenes que deberán sumarse al Servicio Militar 2026.

En el sorteo, realizado por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), se llama a los nacidos en el 2007 para completar los cupos que no se llenaron con voluntarios.

¿En qué consiste el servicio militar en Chile?

participar en la defensa nacional y apoyar al país en casos de emergencias. El Servicio Militar es el ingreso de ciudadanos y ciudadanas a las Fuerzas Armadas para adquirir conocimientos, capacidades y entrenamiento básico que les permitay apoyar al país en casos de emergencias.

Es obligatorio para hombres, estando orientado a jóvenes de 17 años (inscripción anticipada), 18 años (llamado por sorteo) y de 19 a 24 años (inscripción voluntaria). En el caso de las mujeres es voluntario.

Revisa si fuiste convocado al servicio militar

Los resultados del sorteo general para el Servicio Militar 2026 están disponibles en la página serviciomilitar.cl

Una vez ahí se debe ingresar el RUN sin puntos, pero con guion.

¿Quiénes pueden excusarse del servicio militar?

Quienes presenten una imposibilidad física, psíquica o social .

Los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile .

Para quienes cumplir el Servicio Militar generará un deterioro económico en su grupo familiar.

Quienes se casaron , están en vías de ser padre o lo son con anterioridad al sorteo.

Condenado a una pena aflictiva .

Descendientes por consanguinidad en línea recta y colateral, ambos hasta el segundo grado, inclusive, de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

¿Dónde y hasta cuándo puedo excusarme del servicio militar?