Providencia lanza talleres para aprender sobre robótica, desarrollo de videojuegos y programación: Conoce ProviTech

Las vacaciones de invierno pueden ser una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos en una sociedad donde la tecnología avanza a pasos agigantados.

En ese contexto, la Municipalidad de Providencia, a través de HUB Providencia y su Departamento de Innovación, lanzó oficialmente el Programa Formativo ProviTech, una iniciativa que ofrecerá rutas de aprendizaje gratuitas para estudiantes de entre 7 y 17 años, orientadas al desarrollo de habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM).

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó que “construir un mejor futuro para nuestro país significa invertir en educación, en tecnología y en cerrar con fuerza las brechas de género que aún persisten en el mundo digital. Nos llena de orgullo apoyar iniciativas como el Bootcamp Technovation Girls y nuestra Escuela de Invierno, espacios gratuitos donde impulsamos a las jóvenes y estudiantes a liderar cambios significativos para sus comunidades mediante la ciencia y la innovación”.

“Providencia se está consolidando firmemente como un epicentro de innovación y equidad, transformando las vacaciones de invierno en una oportunidad real de aprendizaje que inspire a otras comunas a seguir este mismo camino de progreso”, complementó.

Por su parte, el director de HUB Providencia, Mauricio Brito, subrayó que “estas vacaciones de invierno ofreceremos experiencias totalmente prácticas e interactivas que van desde la robótica aplicada y la electrónica hasta talleres lúdicos de inteligencia artificial, realidad virtual e impresión 3D”.

“Nuestro compromiso con la innovación no se queda solo dentro de los límites de la comuna; a través de la Red de HUBs Municipales y en un esfuerzo colaborativo con Huechuraba, estamos compartiendo nuestras metodologías más exitosas para que niños y niñas de otros lugares también accedan a tecnología de punta”, agregó.

¿Qué ofrece ProviTech?

ProviTech 2026 contempla una agenda de actividades organizada en torno a tres grandes áreas: Tecnología e Innovación, Creación Digital y Desarrollo Interactivo. Entre los talleres destacan el stop motion, doblaje de voz, creación de cinemáticas en videojuegos, efectos especiales y sonido creativo.

Asimismo, los participantes podrán explorar disciplinas como programación, robótica, electrónica, diseño digital, producción audiovisual, animación, desarrollo de videojuegos y tecnologías emergentes.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el Bootcamp Technovation Girls, dirigido a niñas entre 8 y 12 años, que busca fomentar el interés femenino por la tecnología y reducir las brechas de género en áreas STEM. También se incluyen la Final Regional de Marble Challenge, torneos de robótica y diversas rutas de aprendizaje especializadas.

El programa beneficiará a un total de 775 niños, niñas y jóvenes durante su primer año, y busca que estudiantes de Providencia y de otras comunas del país puedan acceder a estas instancias formativas.