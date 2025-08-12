Promulgan la Ley Más Mujeres en Directorios: ¿Qué es y cuáles son sus implicancias?

La normativa fue oficialmente promulgada este lunes por el presidente Gabriel Boric.

Este lunes, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Más Mujeres en Directorios, normativa que busca promover una economía más inclusiva.

“Las mujeres son más de la mitad de la población y merecen que la mitad de la riqueza, el poder y todo lo que producimos en Chile, no solo materialmente, sino también de distribución del poder, sea también para las mujeres”, sostuvo el mandatario.

¿Cuál es el objetivo de la Ley Más Mujeres en Directorios?

La Ley Más Mujeres en Directorios busca mayor participación femenina en las mesas directivas de las grandes empresas, con el objetivo de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres.

¿Qué implica la Ley Más Mujeres en Directorios?