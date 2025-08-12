Promulgan la Ley Más Mujeres en Directorios: ¿Qué es y cuáles son sus implicancias?
Por CNN Chile
12.08.2025 / 11:47
La normativa fue oficialmente promulgada este lunes por el presidente Gabriel Boric.
Este lunes, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Más Mujeres en Directorios, normativa que busca promover una economía más inclusiva.
“Las mujeres son más de la mitad de la población y merecen que la mitad de la riqueza, el poder y todo lo que producimos en Chile, no solo materialmente, sino también de distribución del poder, sea también para las mujeres”, sostuvo el mandatario.
¿Cuál es el objetivo de la Ley Más Mujeres en Directorios?
- La Ley Más Mujeres en Directorios busca mayor participación femenina en las mesas directivas de las grandes empresas, con el objetivo de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres.
¿Qué implica la Ley Más Mujeres en Directorios?
- Una cuota máxima sugerida del 60% del sexo con mayor representación en los directorios de las empresas.
- Su implementación será gradual. En los primeros tres años, la sugerencia para las empresas será establecer una cuota del 80% y desde el cuarto año 70%. A partir del séptimo año, será de 60% de manera permanente.
- La ley regula la composición de los directorios de las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales, excluyendo a las empresas de menor tamaño y las sociedades anónimas cerradas (es decir, aquellas que no transan en la bolsa).
- La Comisión del Mercado Financiero (CMF) evaluará permanentemente el cumplimiento de la normativa, a partir de los seis años de su publicación: siguiendo los indicadores que contempla la ley, determinará a qué empresas que no adoptaron la cuota sugerida se les podría aplicar una cuota obligatoria de forma transitoria por cuatro años. Si lo cumplen, podrán volver al régimen de cuota recomendada.
- Las empresas, además, deberán justificar de forma pública si adoptan o no la sugerencia de la cuota de género.