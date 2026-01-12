Tras prohibición de baño en dos playas del país: ¿Qué hacer ante picadura de una fragata portuguesa?
Por Valentina Sánchez Cárdenas
12.01.2026 / 16:28
Las seremis de Salud de Coquimbo y Los Lagos prohibieron bañarse debido a la presencia de esta especie.
El jueves pasado, las Seremi de Salud de Los Lagos y Coquimbo decretaron la prohibición de baño y actividades marinas en dos playas del país debido a la presencia de la fragata portuguesa.
Se trata de la playa Pangal, en Maullín (Los Lagos) y de la playa Puerto Velero (Coquimbo).
En ambos lugares se exceptúan actividades laborales, de seguridad y de saneamiento, que “pueden continuar bajo estrictas medidas de prevención”.
¿Qué hacer ante una picadura de fragata portuguesa?
Desde el Ministerio de Salud indicaron que “al contacto con la piel los tentáculos de la fragata portuguesa generan serios daños en la salud, ya sea con ejemplares vivos o muertos”.
Entre los síntomas de una picadura se encuentran dolor intenso (tipo quemadura), enrojecimiento y problemas respiratorios e incluso paros cardíacos.
Si fuiste picado por una fragata portuguesa:
- Tendrás un dolor intenso (como una quemadura) y enrojecimiento
- Debes lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada
- Retirar los restos de tentáculos, si son visibles, raspando la zona con un objeto similar a una cédula de identidad
- No aplicar agua dulce, ni frotar o rascar la piel con arena o toallas
- Si dispones de vinagre blanco doméstico, puedes usarlo sumergiendo la lesión entre 15 a 30 minutos o aplicando sobre esta
El Minsal señaló que se debe evitar utilizar alcohol, orina, agua potable, bebidas, bicarbonato de sodio, jugo de limón o protector solar, ya que esto podría aumentar la gravedad de la picadura.